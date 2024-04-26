В Таиланде стая обезьян ограбила автомобиль, перевозивший апельсины (видео)

На железнодорожном переезде водитель сигналил, пытаясь отпугнуть приматов, но не вышел, возможно, из-за опасности нападений обезьян на людей.

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В тайском городе стая обезьян атаковала машину, в кузове которой лежали апельсины. На кадрах видно, как обезьяны-грабители забрались на белый пикап. Случай произошел возле храма Пхра Пранг Сам Йот в провинции Лопбури во вторник, 23 апреля. Об этом сообщает The Independent.

Нападение обезьян на автомобиль

Обезьяны подкрались к машине, ожидавшей на железнодорожном переезде. Водитель сигналил, пытаясь отпугнуть обезьян, но все же не вышел, возможно, потому что знал об опасности нападений обезьян на людей ради еды. Как только зажегся зеленый свет, он уехал.

Нападение обезьян на автомобиль

В Таиланде создано специальное подразделение по борьбе с обезьянами, борющиеся с ними полицейские, используют рогатки. В ряде стран Азии злоумышленники дрессируют обезьян-карманников охотиться за телефонами туристов, а также грабить банки.

Напомним, что в ноябре прошлого года в Индии стая обезьян терроризировала деревню. Во время одного из нападений разъяренные приматы набросились на ребенка, впились когтями в кожу в районе брюшной полости.

Также сообщалось, что в октябре 2023 года в Китае обезьяна украла у родителей трехлетнюю девочку. Животное утащило ребенка и оставило скале. Полицейские прочесывали густые заросли леса.