У Таїланді зграя мавп пограбувала автомобіль, що перевозив апельсини (відео)

На залізничному переїзді водій сигналив, намагаючись відлякати приматів, але не вийшов, можливо, через небезпеку нападу мавп на людей.

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Зграя мавп атакувала машину, на якій везли апельсини в тайському місті. На кадрах видно, як мавпи-грабіжники заполонили кузов білого пікапа. Випадок стався біля храму Пхра Пранг Сам Йот у провінції Лопбурі у вівторок, 23 квітня. Про це повідомляє The Independent.

Напад мавп на автомобіль

Мавпи підкралися до машини, що чекала на залізничному переїзді. Водій сигналив, намагаючись відлякати приматів, але все ж не вийшов, можливо, тому що знав про небезпеку нападів мавп на людей заради їжі. Щойно загорілося зелене світло, він поїхав.

Напад мавп на автомобіль

У Таїланді створено спеціальний підрозділ із боротьби з мавпами, поліціянти, які борються з ними, використовують рогатки. У низці країн Азії зловмисники дресують мавп-кишенькових злодіїв, які полювати на телефони туристів, а також грабують банки.

Нагадаємо, що в листопаді минулого року в Індії зграя мавп тероризувала село. Під час одного з нападів розлючені примати накинулися на дитину, впилися кігтями в шкіру в районі черевної порожнини.

Також повідомлялося, що в жовтні 2023 року в Китаї мавпа вкрала в батьків трирічну дівчинку. Тварина потягла дитину та залишила на скелі. Поліціянти прочісували густі зарості лісу.