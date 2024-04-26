У Таїланді зграя мавп пограбувала автомобіль, що перевозив апельсини (відео)
На залізничному переїзді водій сигналив, намагаючись відлякати приматів, але не вийшов, можливо, через небезпеку нападу мавп на людей.
Зграя мавп атакувала машину, на якій везли апельсини в тайському місті. На кадрах видно, як мавпи-грабіжники заполонили кузов білого пікапа. Випадок стався біля храму Пхра Пранг Сам Йот у провінції Лопбурі у вівторок, 23 квітня. Про це повідомляє The Independent.
Мавпи підкралися до машини, що чекала на залізничному переїзді. Водій сигналив, намагаючись відлякати приматів, але все ж не вийшов, можливо, тому що знав про небезпеку нападів мавп на людей заради їжі. Щойно загорілося зелене світло, він поїхав.
У Таїланді створено спеціальний підрозділ із боротьби з мавпами, поліціянти, які борються з ними, використовують рогатки. У низці країн Азії зловмисники дресують мавп-кишенькових злодіїв, які полювати на телефони туристів, а також грабують банки.
Нагадаємо, що в листопаді минулого року в Індії зграя мавп тероризувала село. Під час одного з нападів розлючені примати накинулися на дитину, впилися кігтями в шкіру в районі черевної порожнини.
Також повідомлялося, що в жовтні 2023 року в Китаї мавпа вкрала в батьків трирічну дівчинку. Тварина потягла дитину та залишила на скелі. Поліціянти прочісували густі зарості лісу.