Мужчина спрятал змей в своих штанах и пытался попасть на борт самолета (видео)

Пассажир спрятал рептилий в небольшой зеленой камуфляжной сумке. Две розовые змеи были переданы Комиссии по сохранению рыб и диких животных штата.

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На борту самолета, вылетевшего из международного аэропорта Майами (США), чуть было не оказалась группа скользких рептилий. Об этом сообщили сотрудники Управления транспортной безопасности (TSA) объявили на сайте X, ранее известном как Twitter.

В пятницу, 26 апреля, на контрольно-пропускном пункте в международном аэропорту Майами в штанах одного из пассажиров был обнаружен пакет со змеями. Пассажир, которого идентифицировали как мужчину, спрятал рептилий в небольшой зеленой камуфляжной сумке.

На одной из фотографий, показанной сотрудниками TSA были показаны две розовые змеи, ползущие по внешней стороне сумки, вокруг которых был белый упаковочный материал. Согласно сообщению, на место происшествия были вызваны сотрудники Таможенно-пограничной службы США и полицейского управления Майами. Змеи были переданы Комиссии по сохранению рыб и диких животных Флориды.

Мужчина спрятал рептилий в небольшой зеленой камуфляжной сумке Фото: X (Twitter)

Пассажир пытался улететь международным рейсом, и после обнаружения рептилий ему было отказано в посадке. Министерство транспорта США объяснило на своем сайте, что федеральные власти и власти штатов накладывают ограничения на перевозку живых животных. Кроме того, каждая авиакомпания устанавливает свою собственную политику по надлежащему обращению с животными, которых она перевозит.

Центр по контролю за заболеваниями (CDC) советует владельцам домашних животных приобретать рейсы с меньшим количеством пересадок и стоянок, чтобы путешествие было более спокойным.

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