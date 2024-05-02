Чоловік сховав змій у своїх штанях і намагався потрапити на борт літака (відео)

Пасажир сховав рептилій у невеликій зеленій камуфляжній сумці. Дві рожеві змії були передані Комісії зі збереження риб і диких тварин штату.

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На борту літака, що вилетів із міжнародного аеропорту Маямі (США), мало не опинилася група слизьких рептилій. Про це повідомили співробітники Управління транспортної безпеки (TSA) оголосили на сайті X, раніше відомому як Twitter.

У п'ятницю, 26 квітня, на контрольно-пропускному пункті в міжнародному аеропорту Маямі в штанях одного з пасажирів було виявлено пакет зі зміями. Пасажир, якого ідентифікували як чоловіка, сховав рептилій у невеликій зеленій камуфляжній сумці.

На одній із фотографій, показаній співробітниками TSA, було показано двох рожевих змій, що повзуть по зовнішній стороні сумки, навколо яких був білий пакувальний матеріал. Згідно з повідомленням, на місце події були викликані співробітники Митно-прикордонної служби США і поліцейського управління Маямі. Змії були передані Комісії зі збереження риб і диких тварин Флориди.

Чоловік сховав рептилій у невеликій зеленій камуфляжній сумці Фото: X (Twitter)

Пасажир намагався полетіти міжнародним рейсом, і після виявлення рептилій йому було відмовлено в посадці. Міністерство транспорту США пояснило на своєму сайті, що федеральна влада і влада штатів накладають обмеження на перевезення живих тварин. Крім того, кожна авіакомпанія встановлює свою власну політику щодо належного поводження з тваринами, яких вона перевозить.

Центр з контролю за захворюваннями (CDC) радить власникам домашніх тварин купувати рейси з меншою кількістю пересадок і стоянок, щоб подорож була більш спокійною.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина покинула аеропорт, борючись за своє життя після того, як випила каву з комахами. У жінки стався анафілактичний шок. Її обличчя почало опухати, на шкірі з'явилися набряки, а дихання стало утрудненим. На допомогу постраждалій прийшли медичні служби.

Також стало відомо, що віддана собака бігла за машиною після того, як її викинули посеред дороги. Домашня тварина бігла за автомобілем без номерного знака і навіть намагалася застрибнути у вікно, але в підсумку нічого не вийшло. Через деякий час собаку відшукали і знайшли йому новий дім.