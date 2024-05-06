"Она особенная": люди не хотят покидать деревню, о которой ходят "жуткие" слухи (фото)

Почти никто из местных жителей не ездит на автомобилях и уважает вековые традиции. Многие семьи живут в деревне уже сотни лет.

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В исторической деревне Хептонсталл, расположенной за границей Западного Йоркшира (Англия), проживает менее 1 500 человек. Несмотря на "жуткие" слухи, которые ходят о поселении, люди не хотят покидать свои дома. Об этом пишет YorkshireLive.

Кажется, что Хептонсталл застыл во времени в период позднего средневековья. В деревне есть два паба, почтовое отделение, музей и две церкви. Почти никто из местных жителей не ездит на автомобилях и их не беспокоят "жуткие" рассказы о призраках.

Однако не стоит думать, что Хептонсталл застрял в прошлом. Близость к городу Хебден-Бридж оказала положительное влияние на деревню. Здесь царит гостеприимная атмосфера, обеспечивающая баланс между традициями и современностью. Несмотря на приток новых жителей в деревне все еще живут семьи, которые проживают там уже сотни лет.

69-летняя Маргарита Экклз провела в Хептонсталле несколько десятилетий. Женщина только и делает, что хвалит свою деревню.

"Это прекрасное место для жизни и быта. Здесь очень много наследия и истории, и в то же время это живая, дышащая деревня. Я думаю, что она особенная, потому что ей удалось сохранить свои пабы, церкви и группы друзей. Здесь что-то есть. Это не похоже на многие деревни в стране, у которых вырвали сердце", — говорит она.

В деревне есть два паба, почтовое отделение, музей и две церкви Фото: Yorkshire Live

В Хепонсталле давно ходят слухи о жутких происшествиях. В 1643 году здесь произошла кровавая битва во время Гражданской войны в Англии, и, как говорят, в деревне обитает призрак солдата Раундхеда на лошади. Призраки есть и в гостинице "Кросс", где в 1771 году члены банды жестоко убили фермерского рабочего по имени Абрахам Ингхэм, бросив его в огонь. Камин сохранился до наших дней.

Камин в гостинице "Кросс" Фото: Yorkshire Live

Однако жуткие истории не пугают местных жителей.

"Я бы нигде больше не жил", — сказал Дэйв Редман, который раньше работал диджеем в пабе.

Первые документальные свидетельства о существовании Хептонсталла относятся к судебным спискам от 1274 года.

Ранее Фокус сообщал, что любимое место туристов превратилось в город-призрак. В пустыне расположено поселение, жители которого в последние годы страдают из-за постоянных потоков пыли и высыхания соленого озера. Люди боятся за свое здоровье и здоровье родных.

Также стало известно, что на древнеримских руинах нашли таинственный фиолетовый камень. Ведущий археолог Фрэнк Джикко заявил, что находка имела международное значение. Редкая краска, изготовленная из раковин улиток для одежды римской элиты почти 2000 лет назад, была обнаружена в крикетном клубе.