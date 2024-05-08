"Будьте осторожны": 100-летний музыкант раскрыл свой особый секрет долголетия (фото)

Роджер Вонсон поделился несколькими советами с младшим поколением в честь своего юбилея. Мужчина также предостерег гостей от необдуманных слов и поступков.

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100-летний барабанщик Роджер Вонсон из США назвал занятие любимым делом секретом долголетия. Об этом пишет People.

На вечеринке в доме престарелых, организованной в его честь, пенсионер выступил со своей музыкальной группой The Current Voltance, которую он создал вместе с другими жителями и сотрудниками пансионата. В группе Вонсон играет на барабанах и саксофоне.

"Не ждите, пока вы состаритесь, чтобы жить жизнь и заниматься тем, что любите", — раскрыл секрет долгой жизни Роджер Вонсон на праздновании юбилея.

Во время празднования Вонсон поделился несколькими советами с младшим поколением. Он подчеркнул важность умеренности во всем и отметил, что сила позитивного мышления, по его мнению, укрепляет иммунитет. Он объяснил, что сочувствие и сострадание к другим необходимы для построения здоровых отношений. Кроме того, Вонсон предостерег гостей от необдуманных слов и поступков.

"Будьте осторожны с тем, что говорите другим, потому что после того, как что-то будет сделано или сказано, вернуть это будет невозможно", — сказал американец.

Мужчине подарили торт в форме барабана Фото: Current Beverly

Вонсон работал инженером до выхода на пенсию, но всегда увлекался музыкой. В 1930-х годах он играл в джазовых и свинг-группах. В его барабанной установке до сих пор есть первая тарелка Zildjian. Узнав об этом, производитель музыкальных инструментов подарил Вонсону подписанную памятную тарелку.

Мужчину порадовали тортом в форме барабана из местной любимой пекарни Flour(ish) Bake Shoppe, приготовленное с его любимыми вкусами, ванилью и кленом.

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