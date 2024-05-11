Спас водную горку: мужчина купил аттракцион из закрывающегося парка развлечений в США (видео)

Американец приобрел водную горку "Серебряная пуля", чтобы дать ей вторую жизнь и снова начать использовать ее по назначению.

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Поклонник тематического парка Кони-Айленд в Огайо решил сохранить небольшую часть памяти об аттракционе, купив целую водную горку. Об этом сообщает издание Upi.

Адам Вольтерманн, проработавший пять сезонов в аквапарке Цинциннати, сказал, что был встревожен, узнав, что в декабре 2023 года он закроется навсегда, а все горки, бассейны и аттракционы будут снесены.

"Я зашел на Facebook и увидел сообщение о том, что компания продает все горки Кони и все оборудование для бассейнов. Я посмотрел на него и подумал — почему бы и нет?", — заявил он.

Вольтерманн приобрел "Серебряную пулю", водную горку, построенную в парке в 1945 году.

"Мне нравится его история и просто история Цинциннати в целом, и я просто подумал, что было бы здорово приобрести эту вещь", — сказал он.

Горку перевезли в секретное место, где он сделал несколько фотографий, чтобы поделиться ими в социальных сетях.

"Я проявлял к нему большой интерес к Цинциннати и я не очень хочу его продавать. Мне бы очень хотелось снова увидеть его в использовании", — сказал он.

Напомним, что тематический парк Tivoli World в испанском округе Коста дель Соль все еще будто бы продолжает работать. Персонал на месте, хотя последние три года это место было закрыто для посетителей.