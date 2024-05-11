Врятував водну гірку: чоловік купив атракціон із парку розваг у США, який зачиняється (відео)

Американець придбав водну гірку "Срібна куля", щоб дати їй друге життя і знову почати використовувати її за призначенням.

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Шанувальник тематичного парку Коні-Айленд в Огайо вирішив зберегти невелику частину пам'яті про атракціон, купивши цілу водну гірку. Про це повідомляє видання Upi.

Адам Вольтерманн, який пропрацював п'ять сезонів в аквапарку Цинциннаті, сказав, що був стурбований, коли дізнався, що в грудні 2023 року його закриють назавжди, а всі гірки, басейни й атракціони буде знесено.

"Я зайшов на Facebook і побачив повідомлення про те, що компанія продає всі гірки Коні та все обладнання для басейнів. Я подивився на нього і подумав — чому б і ні?", — заявив він.

Вольтерманн придбав "Срібну кулю", водну гірку, побудовану в парку 1945 року.

"Мені подобається його історія і просто історія Цинциннаті загалом, і я просто подумав, що було б чудово придбати цю річ", — сказав він.

Гірку перевезли в секретне місце, де він зробив кілька фотографій, щоб поділитися ними в соціальних мережах.

"Я виявляв до нього великий інтерес до Цинциннаті і я не дуже хочу його продавати. Мені б дуже хотілося знову побачити його у використанні", — сказав він.

Нагадаємо, що тематичний парк Tivoli World в іспанському окрузі Коста дель Соль все ще нібито продовжує працювати. Персонал на місці, хоча останні три роки це місце було закрите для відвідувачів.