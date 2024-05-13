Стала мамой и врачом: женщина родила в машине и защитила диссертацию в один день (фото)

Тамия Бревард-Родригес выступила перед преподавателями примерно через семь часов после появления сына Энцо на свет. По ее словам, ей нужно было немного поспать, принять душ и выйти в сеть.

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40-летняя Тамия Бревард-Родригес из Нью-Джерси (США) работала над презентацией своей диссертации, когда 25 марта у нее начались роды. Об этом пишет ABC News.

Женщина была на восьмом месяце беременности. Роды начались в день, когда должна была состояться защита ее диссертации.

"Физически я была готова к беременности, но психологически мой мозг не был настроен на ребенка. Поэтому я очень эмоционально отреагировала на то, что у меня начались роды, ведь у меня была защита. Меня буквально трясло", — рассказала она.

У женщины все было спланировано с сотрудниками и преподавателями Ратгерского университета. Однако все пошло не по плану, когда у нее отошли воды. Тамия бросилась к машине, в которой уже ждала ее жена Ализа Бревард-Родригес. По ее словам, поездка в больницу превратилась в гонку со временем. В тот момент ей казалось, что она, вероятно, ехала по шоссе со скоростью 120 миль в час (193 км в час). Ребенок появился на свет в машине.

"У меня было три потуги, в первую из них головка малыша уже виднелась, во вторую он вышел, а в третью мы просто были рядом", — говорит Бревард-Родригес.

Врачи осмотрели малыша и с ним было все в порядке Фото: People

В больнице малыша Энцо осмотрели, и все было в порядке. Но на этом все не закончилось. Поскольку Тамия хорошо подготовилась к защите диссертации, она выступила с ней примерно через семь часов после появления Энцо на свет. По ее словам, все, что ей было нужно, — это вздремнуть, принять душ и переодеться.

"Я сказала жене: иди принеси мне одежду, ноутбук и принеси зарядное устройство", — вспоминает она.

Издание отмечает, что никто не знал о родах до тех пор, пока не завершилась успешная защита. Таким образом, она родила ребенка и стала врачом в один и тот же день.

Ранее Фокус сообщал, что у пары родились четыре одинаковые девочки. Мерседес Сандху и ее муж Джонатан также являются родителями двух мальчиков. Ханна Грейс, Люси Мари, Ребекка Клэр и Петра Энн появились на свет путем кесарева сечения на 29 неделе беременности.

Также стало известно, что сердце мальчика остановилось на 19 часов, а затем само начало биться. Дестини Андерсон и Доминик МакДэниел думали, что Бог услышал их молитвы, поскольку ни один врач в больнице не мог объяснить, что случилось с их сыном.