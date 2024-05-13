Стала мамою і лікарем: жінка народила в машині та захистила дисертацію в один день (фото)

Тамія Бревард-Родрігес виступила перед викладачами приблизно через сім годин після появи сина Енцо на світ. За її словами, їй потрібно було трохи поспати, прийняти душ і вийти в мережу.

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40-річна Тамія Бревард-Родрігес із Нью-Джерсі (США) працювала над презентацією своєї дисертації, коли 25 березня у неї почалися пологи. Про це пише ABC News.

Жінка була на восьмому місяці вагітності. Пологи почалися в день, коли мав відбутися захист її дисертації.

"Фізично я була готова до вагітності, але психологічно мій мозок не був налаштований на дитину. Тому я дуже емоційно відреагувала на те, що в мене почалися пологи, адже в мене був захист. Мене буквально трясло", — розповіла вона.

У жінки все було сплановано зі співробітниками та викладачами Ратгерського університету. Однак усе пішло не за планом, коли в неї відійшли води. Тамія кинулася до машини, в якій уже чекала її дружина Аліза Бревард-Родрігес. За її словами, поїздка до лікарні перетворилася на перегони з часом. У той момент їй здавалося, що вона, ймовірно, їхала шосе зі швидкістю 120 миль на годину (193 км на годину). Дитина з'явилася на світ у машині.

"У мене було три потуги, у першу з них голівка малюка вже виднілася, у другу він вийшов, а в третю ми просто були поруч", — каже Бревард-Родрігес.

Лікарі оглянули малюка і з ним було все гаразд Фото: People

У лікарні малюка Енцо оглянули, і все було гаразд. Але на цьому все не закінчилося. Оскільки Тамія добре підготувалася до захисту дисертації, вона виступила з нею приблизно через сім годин після появи Енцо на світ. За її словами, все, що їй було потрібно, — це подрімати, прийняти душ і переодягнутися.

"Я сказала дружині: іди принеси мені одяг, ноутбук і принеси зарядний пристрій", — згадує вона.

Видання зазначає, що ніхто не знав про пологи доти, доки не завершився успішний захист. Таким чином, вона народила дитину і стала лікарем в один і той самий день.

Раніше Фокус повідомляв, що у пари народилися чотири однакові дівчатка. Мерседес Сандху та її чоловік Джонатан також є батьками двох хлопчиків. Ханна Грейс, Люсі Марі, Ребека Клер і Петра Енн з'явилися на світ шляхом кесаревого розтину на 29 тижні вагітності.

Також стало відомо, що серце хлопчика зупинилося на 19 годин, а потім саме почало битися. Дестіні Андерсон і Домінік МакДеніел думали, що Бог почув їхні молитви, оскільки жоден лікар у лікарні не міг пояснити, що трапилося з їхнім сином.