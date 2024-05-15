Люди в восторге: "перевернутый" дом 1970-х годов выставили на продажу (фото)

По словам агента по недвижимости, постройка была спроектирована знаменитым валлийским архитектором и дизайнером Ифаном Прайсом Эдвардсом.

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Необычный "перевернутый" дом, оставшийся практически без изменений с 1970-х годов, поразил людей своим уникальным стилем. Сообщение о продаже жилья в Уэльсе появилось на сайте Rightmove.

Необычный дом с четырьмя спальнями выставлен на продажу за 400 000 фунтов стерлингов и расположен в Мертир-Тидфил, Южный Уэльс. По словам местного агента по недвижимости, здание было спроектировано знаменитым валлийским архитектором и дизайнером Ифаном Прайсом Эдвардсом. Жилье получило название "перевернутый дом".

"Многие из оригинальных элементов — передовых и актуальных для того времени — остались неизменными, включая инновационную музыкальную систему, встроенную в потолки, домофон и узорчатые итальянские ковры ручной работы", — говорится в объявлении о продаже.

Гостинная на втором этаже Фото: RightMove

На снимках видно, что верхний деревянный этаж дома, установленный на сваях над гораздо меньшим кирпичным первым этажом. Винтовая лестница ведет наверх к большей части жилого пространства. В доме также есть типичная для 70-х годов кухня цвета авокадо и виниловые пластинки на стенах спальни, которые дополняют мебель и декор того времени. Единственным современным дополнением стал телевизор с плоским экраном.

В доме также есть типичная для 70-х годов кухня цвета авокадо Фото: RightMove

В углу гостиной находится потрясающий бар с видом на джакузи под открытым небом и садовую мебель.

Один из пользователей Reddit, опубликовавший фотографию дома на сайте Rightmove, написал: "Перевернутый дом 70-х годов. Кому нужен первый этаж, когда можно иметь огромный второй?". Многим людям понравился необычный стиль:

"Декор в стороне, я думаю, это фантастика; спальни на первом этаже, вероятно, будут более прохладными и темными, просторная парковка, не занимающая жилое пространство. Комнаты наверху имеют большую площадь, а из окон первого этажа открывается лучший/более длинный вид";

"Вау. Это не в моем вкусе, но приверженность стилю поражает. Надеюсь, он достанется кому-то, кто любит этот стиль, будет очень жаль, если он попадет в руки бригады серых".

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