Родители против мэрии: во Франции овцы "пойдут" в школу вместе с детьми (фото)

Животные бегали по двору школы. "Новых учеников" звали Джон Дир, Валериан Дешам, Фил Тондус и Маргарита Дюпре.

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Во Франции родители заняли уникальную позицию против закрытия класса в одной из местных школ в регионе Мозель, зарегистрировав четырех овец в качестве учеников на предстоящий учебный год, начинающийся в сентябре 2024 года. Об этом пишет RTL.

Учебное заведение, обслуживающая деревни Эрмеланж, Ниттинг и Воер, столкнулась с проблемой потери одного класса из-за снижения числа учащихся. По прогнозам, в предстоящем учебном году в школе должно было учиться всего 94 ученика, что не позволяло бы сохранить все пять классов.

Решив спасти свою школу, находчивые родители нашли оригинальное решение. Они пополнили ряды учеников "шерстяными одноклассниками". Официально зарегистрировав четырех местных овец, школа увеличила число учеников до 98, что позволило сохранить все пять классов.

"Родители заполнили регистрационные файлы, как положено для каждого нового ученика, с датами рождения и именами родителей, и отправили их в мэрию, а затем в Национальный департамент образования", — сообщают местные СМИ.

"Новых учеников" звали Джон Дир, Валериан Дешам, Фил Тондус и Маргарита Дюпре.

Родители устроили акцию протеста Фото: RTL News

Издание отмечает, что к овцам будут относиться как к любым другим ученикам. Их имена будут внесены в списки, а доступ на школьный двор будет открыт благодаря специальному постановлению муниципалитета. Протесты не ограничились регистрацией: родители привели на школьный двор овец, чтобы продемонстрировать свое несогласие с закрытием классов.

Однако мэр Воера Бертран Янсон осудил все это мероприятие. По его словам, местная школа не закрывалась даже в 2021 году, когда в ней обучалось всего 90 учеников.

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