Батьки проти мерії: у Франції вівці "підуть" до школи разом із дітьми (фото)

Тварини бігали по двору школи. "Нових учнів" звали Джон Дір, Валеріан Дешам, Філ Тондус і Маргарита Дюпре.

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У Франції батьки зайняли унікальну позицію проти закриття класу в одній із місцевих шкіл у регіоні Мозель, зареєструвавши чотирьох овець як учнів на майбутній навчальний рік, що починається у вересні 2024 року. Про це пише RTL.

Навчальний заклад, що обслуговує села Ермеланж, Ніттінг і Воер, зіткнувся з проблемою втрати одного класу через зниження кількості учнів. За прогнозами, в майбутньому навчальному році в школі мало навчатися лише 94 учні, що не давало б змоги зберегти всі п'ять класів.

Вирішивши врятувати свою школу, винахідливі батьки знайшли оригінальне рішення. Вони поповнили лави учнів "вовняними однокласниками". Офіційно зареєструвавши чотирьох місцевих овець, школа збільшила кількість учнів до 98, що дозволило зберегти всі п'ять класів.

"Батьки заповнили реєстраційні файли, як годиться для кожного нового учня, з датами народження та іменами батьків, і відправили їх до мерії, а потім до Національного департаменту освіти", — повідомляють місцеві ЗМІ.

"Нових учнів" звали Джон Дір, Валеріан Дешам, Філ Тондус і Маргарита Дюпре.

Батьки влаштували акцію протесту Фото: RTL News

Видання зазначає, що до овець ставитимуться як до будь-яких інших учнів. Їхні імена внесуть до списків, а доступ на шкільне подвір'я буде відкрито завдяки спеціальній постанові муніципалітету. Протести не обмежилися реєстрацією: батьки привели на шкільне подвір'я овець, щоб продемонструвати свою незгоду із закриттям класів.

Однак мер Воєра Бертран Янсон засудив весь цей захід. За його словами, місцеву школу не закривали навіть 2021 року, коли в ній навчалося всього 90 учнів.

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