Мужчина выпал из самолета Airbus A320, когда убирали трап (видео)

По словам журналистов, были нарушены базовые авиационные правила. На опубликованных кадрах видно, как трап убирают от авиалайнера Airbus A320, когда дверь все еще открыта.

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Сотрудник индонезийского аэропорта в Сукарно-Хатта выпал из самолета после того, как двое его коллег убрали трап. Именно в то мгновение, когда он выходил из салона. Об этом пишет Newsweek.

Речь о самолете Airbus A320 авиакомпании TransNusa Airlines. По данным Aviator Insider, высота лайнера составляет порядка 12 метров.

Мужчина выпал из самолета

Шокирующий момент запечатлели в коротком видеоролике, опубликованном в социальных сетях.

На записи видно, как экипаж вручную отодвигает посадочную лестницу от главной двери в передней части самолета в то мгновение, когда выходит их коллега. Судя по всему, он смотрел внутрь салона и не догадывался, что лестницу убирают. Затем он упал на асфальт, рассыпав бумаги, которые держал в руках.

По данным журналистов, мужчина получил травмы, которые не были опасны для жизни. Ему оказали помощь на месте. Согласно информации AirLive, были нарушены базовые авиационные правила.

Напомним, что двухметровый пришелец из космоса упал на ферму жителя Канады.

Также сообщалось, что пассажир облокотился на подлокотник в самолете, упал и сломал ребро. Теперь он пытается отсудить у авиакомпании Delta 1 миллион долларов.