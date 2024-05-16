Чоловік випав із літака Airbus A320, коли прибирали трап (відео)

За словами журналістів, було порушено базові авіаційні правила. На опублікованих кадрах видно, як трап прибирають від авіалайнера Airbus A320, коли двері все ще відчинені.

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Співробітник індонезійського аеропорту в Сукарно-Хатта випав із літака після того, як двоє його колег прибрали трап. Саме в ту мить, коли він виходив із салону. Про це пише Newsweek.

Йдеться про літак Airbus A320 авіакомпанії TransNusa Airlines. За даними Aviator Insider, висота лайнера становить близько 12 метрів.

Чоловік випав із літака

Момент, що шокує, зафіксували в короткому відеоролику, опублікованому в соціальних мережах.

На записі видно, як екіпаж вручну відсуває посадкові сходи від головних дверей у передній частині літака в ту мить, коли виходить їхній колега. Судячи з усього, він дивився всередину салону і не здогадувався, що сходи прибирають. Потім він упав на асфальт, розсипавши папери, які тримав у руках.

За даними журналістів, чоловік отримав травми, які не були небезпечними для життя. Йому надали допомогу на місці. Згідно з інформацією AirLive, було порушено базові авіаційні правила.

Нагадаємо, що двометровий прибулець із космосу впав на ферму жителя Канади.

Також повідомлялося, що пасажир сперся на підлокітник у літаку, впав і зламав ребро. Тепер він намагається відсудити в авіакомпанії Delta 1 мільйон доларів.