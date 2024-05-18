Женщина похудела на 70 килограммов после неловкого случая в самолете (фото)

Сара Спейт могла съесть большую пиццу за раз и не насытиться. Она ненавидела ходить по магазинам за одеждой, избегала общения с друзьями и боялась посещать тренажерный зал.

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35-летняя Сара Спейт из Великобритании, которая кардинально изменила свою жизнь после того, как не смогла пристегнуться в самолете, похудела более чем на 70 килограммов. Об этом пишет The Mirror.

Женщина всю жизнь пыталась похудеть. В один момент она весила 135,7 килограмма. Сара ненавидела ходить по магазинам за одеждой, избегала общения с друзьями и боялась посещать тренажерный зал. Британка перепробовала все диеты, о которых знала, но ничего не помогало.

"У меня было ощущение, что люди будут проходить мимо меня и говорить: "Посмотрите, какой у нее размер". Это засело у вас в голове. Люди просто смотрели на меня, не здоровались и не говорили ничего. Как будто я была в каком-то шоу уродов", — вспоминает она.

Женщина начала активно набирать вес в 20 лет. Тогда у нее появилась зависимость от жирной еды. Сара могла съесть большую пиццу за раз и не насытиться. В начале 2023 года врачи предупредили ее, что из-за лишнего веса скоро начнутся серьезные проблемы со здоровьем.

Женщина решила сделать операцию Фото: SWNS Сара Спейт могла съесть большую пиццу за раз и не насытиться Фото: SWNS

Сара отметила, что все изменилось после того, как она похудела. Но началось все с неприятной ситуации. Переломным моментом для британки стал ее полет в Исландию. В самолете женщина обнаружила, что длины ремня недостаточно, чтобы она могла пристегнуться. Ей было неловко просить удлинитель, поэтому весь полет она притворялась, что пристегнута. Женщине было тесно. Она не могла пошевелить ногами и частично заняла место соседа. После этого она решила сделать бандажирование желудка — одну из хирургических процедур для лечения ожирения.

Операция стоила 11 тысяч фунтов стерлингов (548 тысяч гривен). Часть суммы Сара уже оплатила, а оставшуюся выплачивает сейчас. Хирургическое вмешательство позволило ей похудеть на 70 килограммов. Теперь она не боится общаться с людьми и у нее появились новые друзья.

Женщина больше не боится посещать тренажерный зал Фото: SWNS Женщина заменила нездоровую пищу в своем рационе на низкокалорийные продукты Фото: SWNS

Женщина полюбила ходить в спортзал и заменила нездоровую пищу в своем рационе на низкокалорийные продукты.

"Моя уверенность в себе теперь на высоте. Все просто потрясающе. Это лучшие деньги, которые я когда-либо тратила. Я ни о чем не жалею", — добавила Сара.

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