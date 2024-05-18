Использовал номер могилы покойной жены: мужчина случайно выиграл в лотерею $100 тысяч

Разбогатевший Леонард признался, что использует один и тот же номер каждый раз, когда играет в лотерею. Перед покупкой выигрышного билета он посетил кладбище.

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Мужчина из Соединенных Штатов Америки выиграл в лотерею 100 тысяч долларов. В выигрышном билете он использовал номер с могилы своей покойной жены. Об этом говорится в материале MassLive.

Леонард Бич получил бесплатный лотерейный билет благодаря акции, которая действовала на протяжении целого месяца. В результате он стал одним из трех счастливчиков, которые получили крупную сумму денег.

Сам победитель признается, что регулярно играет в лотерею и в день выигрыша он использовал определенный набор цифр, который посвятил своей любимой женщине, которая скончалась.

"Это номер ее могилы. Это номер, который я играю каждый день. Я играю в него с полной отдачей", — заявил Леонард Бич.

Примечательно, что перед покупкой лотерейного билета, который изменил его жизнь, мужчина посетил кладбище.

Напомним, 16 мая сообщалось, что на мужчину из США, выигравшего 1,35 миллиарда долларов, подала в суд его семья за то, что он не поделился выигрышем. Драма началась, когда он подал в суд на мать своей дочери, названную в юридических документах как Сара Смит, обвинив ее в нарушении соглашения о неразглашении информации о его победе в лотерею.

5 мая сообщалось, что украденная кредитка помогла преступникам выиграть в лотерею 4 млн фунтов. Джон-Росс Уотсон и Марк Гудрам устроили роскошную пятидневную вечеринку, но их преступный сговор раскрылся после того, как они не смогли открыть банковский счет.