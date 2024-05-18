Використав номер могили покійної дружини: чоловік випадково виграв у лотерею $100 тисяч

Розбагатівший Леонард зізнався, що використовує один і той самий номер щоразу, коли грає в лотерею. Перед купівлею виграшного квитка він відвідав кладовище.

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Чоловік зі Сполучених Штатів Америки виграв у лотерею 100 тисяч доларів. У виграшному квитку він використав номер із могили своєї покійної дружини. Про це йдеться в матеріалі MassLive.

Леонард Біч отримав безкоштовний лотерейний білет завдяки акції, яка діяла протягом цілого місяця. У результаті він став одним із трьох щасливчиків, які отримали велику суму грошей.

Сам переможець зізнається, що регулярно грає в лотерею і в день виграшу він використовував певний набір цифр, який присвятив своїй коханій жінці, яка померла.

"Це номер її могили. Це номер, який я граю щодня. Я граю в нього з повною віддачею", — заявив Леонард Біч.

Примітно, що перед купівлею лотерейного квитка, який змінив його життя, чоловік відвідав кладовище.

Нагадаємо, 16 травня повідомлялося, що на чоловіка зі США, який виграв 1,35 мільярда доларів, подала до суду його сім'я за те, що він не поділився виграшем. Драма почалася, коли він подав до суду на матір своєї дочки, названу в юридичних документах як Сара Сміт, звинувативши її в порушенні угоди про нерозголошення інформації про його перемогу в лотерею.

5 травня повідомлялося, що вкрадена кредитка допомогла злочинцям виграти в лотерею 4 млн фунтів. Джон-Росс Вотсон і Марк Гудрам влаштували розкішну п'ятиденну вечірку, але їхня злочинна змова розкрилася після того, як вони не змогли відкрити банківський рахунок.