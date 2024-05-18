43-летний мужчина переехал с семьей в школу, чтобы спасти ее от сноса (фото, видео)

Американец приобрел здание школы, в которую сам ходил в детстве. Он и его родные ремонтируют заброшенные помещения, имея большие планы на будущее.

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В поисках жилья некоторые люди ищут уже готовые для проживания помещения, а кто-то готов вкладывать силы в ремонт. Однако одна семья из США вывела это на новый уровень, приобретя заброшенную школу. Деталями поделились в издании Newsweek.

18-летняя Сара Коллис похвасталась в соцсетях необычным домом ее семьи. Она показала большой спортзал, столовую, коридоры со шкафчиками, концертный зал и несколько классов.

Внутри закрытой школы Фото: Скрин видео Внутри закрытой школы Фото: Скрин видео

Ее отец, 43-летний Джейсон Коллис, более двух лет назад приобрел заброшенную школу. Здание расположено в городе Дактаун в американском штате Теннесси.

Школа была "под угрозой сноса", поэтому мужчина решил не дать ей пропасть. Джейсон и сам ходил в нее в прошлом. Он был убежден, что здание имеет "слишком большой потенциал", чтобы просто исчезнуть. Тогда американец решил приобрести его и отремонтировать.

"Это важная часть истории нашего города, и она годами стояла пустой. У нее три этажа, не считая котельной, и это примерно 75 000 квадратных футов (22 860 квадратных метров, — ред.)", — рассказала Сара.

Считается, что школу построили в 1930-х годах. Ее закрытие произошло в 2006 году, хотя здание с 13 классными комнатами внесено в Национальный исторический реестр.

В последние годы школа пришла в упадок — теперь она "сильно изуродована" как внутри, так и снаружи. Однако здание так много значило для Колиссов, что для его спасения они превратили его в собственный дом. На ремонт всех помещений уйдут годы, но, по словам Сары, школа уже выглядит "в 10 раз лучше".

"Сейчас ему удалось сделать много работы над зданием. В общем, это было благословением, но было несколько взлетов и падений. Каждый такой большой проект, как этот, сопровождается стрессом", — поделилась она.

У семьи еще много работы, но их цель не в том, чтобы превратить школу в комфортный для себя дом. Колесы стремятся, чтобы здание и в дальнейшем оставалось сердцем общины — доступным для других.

Сейчас в школе проходят встречи, фестивали и концерты. Также владельцы позволяют командам использовать тренажерный зал. Однако общедоступны не все комнаты. Один из классов, в частности, превратили в новую спальню для Сары.

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