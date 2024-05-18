43-річний чоловік переїхав з сім'єю у школу, щоб врятувати її від знесення (фото, відео)

Американець придбав будівлю школи, в яку сам ходив у дитинстві. Він та його рідні ремонтують закинуті приміщення, маючи великі плани на майбутнє.

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У пошуках житла деякі люди шукають вже готові для проживання приміщення, а хтось готовий вкладати сили у ремонт. Однак одна сім’я зі США вивела це на новий рівень, придбавши занедбану школу. Деталями поділились у виданні Newsweek.

18-річна Сара Колліс похизувалась у соцмережах незвичайним будинком її сім’ї. Вона показала великий спортзал, їдальню, коридори з шафками, концертну залу та кілька класів.

Всередині закритої школи Фото: Скрін відео Всередині закритої школи Фото: Скрін відео

Її батько, 43-річний Джейсон Колліс, понад два роки тому придбав занедбану школу. Будівля розташована у місті Дактаун в американському штаті Теннессі.

Школа була "під загрозою знесення", тож чоловік вирішив не дати їй пропасти. Джейсон і сам ходив до неї у минулому. Він був переконаний, що будівля має "занадто великий потенціал", щоб просто зникнути. Тоді американець вирішив придбати її й відремонтувати.

"Це важлива частина історії нашого міста, і вона роками стояла порожньою. У неї три поверхи, не враховуючи котельні, і це приблизно 75 000 квадратних футів (22 860 квадратних метрів, — ред.)", — розповіла Сара.

Вважається, що школу побудували у 1930-х роках. Її закриття відбулося у 2006 році, хоча будівля з 13 класними кімнатами внесена в Національний історичний реєстр.

В останні роки школа занепала — тепер вона "сильно понівечена" як всередині, так і зовні. Однак будівля так багато означала для Коліссів, що для її порятунку вони перетворили її на власний дім. На ремонт усіх приміщень підуть роки, але, зі слів Сари, школа вже виглядає "в 10 разів краще".

"Наразі йому вдалося зробити багато роботи над будівлею. Загалом, це було благословенням, але було кілька злетів і падінь. Кожен такий великий проєкт, як цей, супроводжується стресом", — поділилась вона.

Сім’я має ще багато роботи, але їхня мета не у тому, щоб перетворити школу на комфортний для себе дім. Колісси прагнуть, щоб будівля й надалі залишалась серцем громади — доступною для інших.

Нині у школі проходять зустрічі, фестивалі та концерти. Також власники дозволяють командам використовувати тренажерний зал. Однак загальнодоступні не усі кімнати. Один з класів, зокрема, перетворили на нову спальню для Сари.

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