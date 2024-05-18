"Большое достижение": подросток в 15 лет закончил колледж, а научился читать в 13 месяцев (видео)

Кая Нджумбе поступил в колледж, когда ему было 12 лет. Преподаватели характеризуют его как серьезного студента. При этом парень — член команды по акробатике и обладатель черного пояса по тхэквондо.

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В США 15-летний подросток по имени Кая Нджумбе стал самым молодым выпускником колледжа в Индиане, получив 15 мая степень бакалавра по общим исследованиям. У него уже есть степени младшего специалиста в области биологии и гуманитарных наук, а также он является пианистом, лингвистом и спортсменом, говорится на сайте университета Индианы.

Он не только стал самым молодым выпускником в штате, но и первым в своей семье окончит колледж. "Я знаю, что это довольно большое достижение", — признался парень, комментируя окончание учебы.

Сообщается, что Нджумбе поступил в колледж Северо-Западного университета Индианы, когда ему было 12 лет. Родители Ньюмбе осознали его потенциал в очень молодом возрасте. Когда ему было 13 месяцев, он начал читать карточки и в течение следующих нескольких лет самостоятельно учился игре на фортепиано. Кая также выучил китайский язык после просмотра фильмов с Брюсом Ли.

"Когда мне было около семи лет, мама официально отправила меня в китайскую школу, но до этого я уже пытался учиться сам", — поделился подросток.

Помимо академических достижений, Нджумбе является членом команды по акробатике и имеет черный пояс по тхэквондо. Когда он не работает и не тренируется, ему нравится играть в видеоигры и баскетбол. Его мечта — изучать медицину, но законы штата не позволяют поступить в медицинскую школу, пока ему не исполнится 18 лет. Парень не собирается терять время и планирует получить степень магистра.

Один из его преподавателей, Джек Блум, сказал, что за 45 лет преподавания в университете он не встречал другого такого студента, как Нджумбе: "Вы можете на него рассчитывать. Он серьезный студент. Он читает. Он делает замечательные научные работы".

Напомним, 18 мая сообщалось, что американка смогла заработать тысячи долларов, продавая бесплатные кактусы. Диана Данн не могла и подумать, что благодаря растениям удастся "сколотить" солидный капитал.