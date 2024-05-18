"Велике досягнення": підліток у 15 років закінчив коледж, а навчився читати в 13 місяців (відео)

Кая Нджумбе вступив до коледжу, коли йому було 12 років. Викладачі характеризують його як серйозного студента. При цьому хлопець — член команди з акробатики і володар чорного пояса з тхеквондо.

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У США 15-річний підліток на ім'я Кая Нджумбе став наймолодшим випускником коледжу в Індіані, отримавши 15 травня ступінь бакалавра із загальних досліджень. У нього вже є ступені молодшого спеціаліста в галузі біології та гуманітарних наук, а також він є піаністом, лінгвістом і спортсменом, йдеться на сайті університету Індіани.

Він не тільки став наймолодшим випускником у штаті, а й першим у своїй родині закінчить коледж. "Я знаю, що це досить велике досягнення", — зізнався хлопець, коментуючи закінчення навчання.

Повідомляється, що Нджумбе вступив до коледжу Північно-Західного університету Індіани, коли йому було 12 років. Батьки Ньюмбе усвідомили його потенціал у дуже молодому віці. Коли йому було 13 місяців, він почав читати картки і протягом наступних кількох років самостійно навчався гри на фортепіано. Кая також вивчив китайську мову після перегляду фільмів з Брюсом Лі.

"Коли мені було близько семи років, мама офіційно відправила мене в китайську школу, але до цього я вже намагався вчитися сам", — поділився підліток.

Крім академічних досягнень, Нджумбе є членом команди з акробатики і має чорний пояс із тхеквондо. Коли він не працює і не тренується, йому подобається грати у відеоігри та баскетбол. Його мрія — вивчати медицину, але закони штату не дозволяють вступити до медичної школи, поки йому не виповниться 18 років. Хлопець не збирається гаяти час і планує здобути ступінь магістра.

Один із його викладачів, Джек Блум, сказав, що за 45 років викладання в університеті він не зустрічав іншого такого студента, як Нджумбе: "Ви можете на нього розраховувати. Він серйозний студент. Він читає. Він робить чудові наукові роботи".

Нагадаємо, 18 травня повідомлялося, що американка змогла заробити тисячі доларів, продаючи безкоштовні кактуси. Діана Данн не могла й подумати, що завдяки рослинам вдасться "сколотити" солідний капітал.