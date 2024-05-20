Муж в роли "участника": невеста удивила людей необычной свадебной вывеской (фото)

Девушка по имени Бекка решила отказаться от традиционной надписи "жених и невеста". Вместо этого она решила уделить больше внимания только своей персоне.

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Невеста по имени Бекка получила огромную популярность после того, как поделилась фотографией необычной свадебной вывески, которую она сделала для своей свадьбы. Ее имя было написано огромными буквами, а имя ее будущего мужа — гораздо меньшими. Девушка поделилась снимком в Facebook.

Большинство невест хотят привлечь к себе как можно больше внимания в день свадьбы, и одна из них, безусловно смогла это сделать. Она создала дерзкую вывеску на входе, которая привлекла внимание гостей и людей в интернете.

Бекка решила отказаться от традиционной надписи "жених и невеста" и вместо этого написала на свое имя огромными буквами. Женщина сама "нарекла" важное событие "свадьбой Бекки", отведя своему будущему мужу Джеку лишь роль "участника".

Дерзская свадебная вывеска насмешила пользователей соцсетей Фото: X (Twitter)

Пользователей соцсетей насмешила идея женщины, некоторые люди в шутку восхищались решением невесты.

"Невероятная работа, Бекка", "Надо было сделать такой же на мою свадьбу", "Вот как будет выглядеть твоя", "Наслаждайся супружеской жизнью с этим Джеком", — писали они.

Эта новость появилась после того, как другая невеста в день свадьбы потеряла любимого, а спустя годы услышала правду о его тайной жизни. Правда всплыла, когда Кейтлин Палмьери наткнулась на некролог, посвященный умершему мужу в Instagram. 35-летняя Кейтлин Палмьери из Нью-Йорка (США) в день своей свадьбы узнала о смерти жениха. У 33-летнего Эрика перед торжественной церемонией случился сердечный приступ.

Кейтлин была в отчаянии и впала в депрессию, пока спустя годы не раскрыла грязные тайны двойной жизни любимого. Как выяснилось, Эрик, который работал финансовым консультантом, более года перед смертью изменял ей с другой женщиной.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина влюбился в тещу и женился на ней. После смерти жены Сикандар Ядав переехал к ее родственникам и влюбился в ее мать по имени Гита. Женщина ответила ему взаимностью, но пара не смогла долго держать свои отношения в тайне.

Также стало известно, что строитель бросил работу и сделал непристойное предложение хозяйке. Через три дня после начала работы нанятый женщиной работник бесшумно собрал свои инструменты и ушел без объяснения причин. На тот момент он выполнил лишь половину работы, которую нужно было сделать.