Чоловік у ролі "учасника": наречена здивувала людей незвичайною весільною вивіскою (фото)

Дівчина на ім'я Бекка вирішила відмовитися від традиційного напису "наречений і наречена". Замість цього вона вирішила приділити більше уваги тільки своїй персоні.

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Наречена на ім'я Бекка отримала величезну популярність після того, як поділилася фотографією незвичайної весільної вивіски, яку вона зробила для свого весілля. Її ім'я було написано величезними літерами, а ім'я її майбутнього чоловіка — набагато меншими. Дівчина поділилася знімком у Facebook.

Більшість наречених хочуть привернути до себе якомога більше уваги в день весілля, і одна з них, безумовно, змогла це зробити. Вона створила зухвалу вивіску на вході, яка привернула увагу гостей і людей в інтернеті.

Бекка вирішила відмовитися від традиційного напису "наречений і наречена" та замість цього написала своє ім'я величезними літерами. Жінка сама "нарекла" важливу подію "весіллям Беккі", відвівши своєму майбутньому чоловікові Джеку лише роль "учасника".

Зухвала весільна вивіска насмішила користувачів соцмереж Фото: X (Twitter)

Користувачів соцмереж насмішила ідея жінки, деякі люди жартома захоплювалися рішенням нареченої.

"Неймовірна робота, Бекко", "Треба було зробити так само на моє весілля", "Ось який вигляд матиме твоє", "Насолоджуйся подружнім життям із цим Джеком", — писали вони.

Ця новина з'явилася після того, як інша наречена в день весілля втратила коханого, а через роки почула правду про його таємне життя. Правда спливла, коли Кейтлін Палм'єрі натрапила на некролог, присвячений померлому чоловікові в Instagram. 35-річна Кейтлін Палм'єрі з Нью-Йорка (США) в день свого весілля дізналася про смерть нареченого. У 33-річного Еріка перед урочистою церемонією стався серцевий напад.

Кейтлін була в розпачі та впала в депресію, поки через роки не розкрила брудні таємниці подвійного життя коханого. Як з'ясувалося, Ерік, який працював фінансовим консультантом, понад рік перед смертю зраджував їй із іншою жінкою.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік закохався в тещу й одружився з нею. Після смерті дружини Сікандар Ядав переїхав до її родичів і закохався в її матір на ім'я Гіта. Жінка відповіла йому взаємністю, але пара не змогла довго тримати свої стосунки в таємниці.

Також стало відомо, що будівельник кинув роботу й зробив непристойну пропозицію господині. Через три дні після початку роботи найнятий жінкою працівник безшумно зібрав свої інструменти й пішов без пояснення причин. На той момент він виконав лише половину роботи, яку потрібно було зробити.