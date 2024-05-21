"Ворота в Арктику": последний участок на полярном архипелаге продают за 258 млн фунтов

Около 60% земли, выставленной на продажу, покрыто ледниками, а также имеет множество фьордов и гор. Полярный архипелаг привлекает богатых людей со всего мира.

Related video

Участок земли на полпути между Норвегией и Арктикой выставлен на продажу. За него придется заплатить 258 миллионов фунтов стерлингов. Земля называется Сере Фагерфьорд, ее размер составляет около 15 000 акров. Об этом пишет Metro.

Это последний частный участок на полярном архипелаге Шпицберген в Норвегии, расположенный в самом сердце норвежской дикой природы. Компания Knight Frank, занимающаяся продажей недвижимости, заявила, что этот участок является "уникальным экологическим, филантропическим и природоохранным шансом".

В брошюре о продаже говорится, что эти земли имеют стратегическое значение, поскольку являются "по сути воротами в Арктику".

"Это возможность приобрести землю на одном из всемирно известных островов Шпицбергена, которая выпадает раз в жизни. В настоящее время мы ведем переговоры с группой состоятельных людей со всего мира, каждый из которых увлекается охраной природы и филантропией. Мы прилагаем все усилия, чтобы найти следующих хранителей этой прекрасной земли, способных принять меры против более серьезных экологических факторов, защищая разнообразную флору и фауну, которые называют эти 14 800 акров земли своим домом", — рассказал Уилл Мэтьюс из агентства недвижимости.

В брошюре о продаже говорится, что эти земли имеют стратегическое значение Фото: Aktieselskabet Kulspids Около 60 % земли, выставленной на продажу, покрыто ледниками Фото: Le Journal de Québec

Пер Киллингстад, представляющий интересы продавцов, отметил, что продавцы продадут участок тому, кто предложит наибольшую цену.

Издание отмечает, что полярный архипелаг Шпицберген привлекает богатых людей со всего мира. На девяти островах проживает около 3 000 человек, есть собственный университет и знаменитое Шпицбергенское хранилище семян. Около 60% земли, выставленной на продажу, покрыто ледниками, а также имеет множество фьордов и гор. Там также обитает множество диких животных, включая морских птиц, белых медведей, северных оленей, песцов и морских млекопитающих.

Продажа происходит на фоне повышения температуры на Шпицбергене, что приводит к уменьшению количества морского льда и увеличению количества дождей. Люди со всего мира все чаще посещают полярный архипелаг в качестве туристов.

Ранее Фокус сообщал, что новый мегаполис посреди пустыни стоимостью $400 млрд может вместить 5 млн человек. Миллиардер Марк Лор хочет сделать новое поселение самым открытым, справедливым и инклюзивным в мире. Он также заявил, что хочет, чтобы оно было экологически чистым.

Также стало известно, куда ведет самая длинная прямая дорога в мире. Изначально эта трасса была построена как частная магистраль для короля Фахда, но после ее включения в государственную дорожную систему она претендует на рекорд Гиннесса.