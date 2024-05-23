"В прекрасном состоянии": перо вымершей птицы продали за рекордную сумму (видео)

Птицы гуйя считались священными у народа маори, и их перья украшали головные уборы вождей и членов их семей. Последний раз их видели в 1907 году.

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Новозеландский аукционный дом Webb's сообщил, что единственное перо вымершей птицы гуйя стало самым дорогим пером в мире после того, как было продано за 28 417 долларов. Об этом сообщает сайт аукционеров.

Сотрудники аукционного дома Webb's сообщили, что ожидалось, что перо будет продано по цене до 1 800 долларов, но оно побило все ожидания, а также предыдущий рекорд, который был установлен пером птицы того же вида, когда оно было продано за 5 150 долларов в 2010 году.

Птица гуйя считалась священной у народа маори, и ее перья украшали головные уборы вождей и членов их семей. Последнее подтвержденное наблюдение произошло в 1907 году, хотя в течение последующих 30 лет поступали сообщения о различных неподтвержденных случаях.

"Мы очень рады, что этот редкий предмет естественной истории вызвал такой огромный интерес у покупателей, подчеркивая хрупкость нашей экосистемы и важность заботы о ее фауне", — заявила Лиа Моррис, глава отдела декоративного искусства аукционного дома Webb's.

Перо было в прекрасном состоянии Фото: Webb's Auction

Женщина рассказала СМИ, что перо было в прекрасном состоянии.

"На нем сохранился ярко выраженный блеск, и на нем не было никаких повреждений от насекомых", — добавила она.

Перо было зарегистрировано в рамках программы по защите объектов, имеющих культурное значение для народа маори. Согласно программе, все участники торгов должны быть зарегистрированными коллекционерами, и перо не может быть вывезено за пределы Новой Зеландии без письменного разрешения Министерства культуры и наследия.

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