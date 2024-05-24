С феромонами, музыкой и наушниками: в США запустили авиарейс для собак

Сервис был разработан, чтобы минимизировать страдания, которые испытывают домашние животные во время полета, и имеет целью обеспечить собачий эквивалент путешествия первым классом.

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В США приступила к работе авиакомпания Bark Air, которая предлагает авиарейсы для собак. Четвероногие совершили первый перелет из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Об этом сообщает IFLScience.

На первый рейс владельцы собак раскупили все билеты. Они сопровождали своих домашних любимцев во время полета.

В компании говорят, что сервис был разработан, чтобы минимизировать страдания, которые испытывают домашние животные во время полета, и имеет целью обеспечить собачий эквивалент путешествия первым классом.

"Слишком часто собакам отказывают в путешествиях, их держат в сумке или они переносят стресс от перелета с грузом", — говорится в заявлении компании.

Полет стал "первым в мире опытом авиаперелета, разработанного специально для собак, а затем для их спутников, что позволит им комфортно и удобно путешествовать вместе".

Авиакомпания считает, что их услуги избавят от стресса четвероногих, они не будут стоять в очереди в службу безопасности, зато для таких перелетов их быстро проверят, и это займет всего несколько минут.

Перед посадкой собак встречал "высококвалифицированный консьерж". В салоне самолета собак успокаивали феромоны, музыка и приятные цвета. Также собакам надевали шумоподавляющие наушники и успокаивающие куртки.

Во время взлета собаки были на поводках, а дальше их сняли и они спокойно передвигались по салону.

Сейчас авиакомпания выполняет рейсы из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, а также из Нью-Йорка в Лондон, и вскоре ожидается добавление других направлений. Трансатлантические путешествия также планируют осуществлять в будущем.

Напомним, что в Ирландии женщина нашла "собаку" на обочине дороги и забрала животное к себе домой, но та вела себя довольно "злобно". оказалось, что животное — дикий волк.