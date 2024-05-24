З феромонами, музикою та навушниками: в США запустили авіарейс для собак

Сервіс був розроблений, щоб мінімізувати страждання, які відчувають домашні тварини під час польоту, і має на меті забезпечити собачий еквівалент подорожі першим класом.

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В США стала до роботи авіакомпанія Bark Air, яка пропонує авіарейси для собак. Чотирилапі здійснили перший переліт з Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Про це повідомляє IFLScience.

На перший рейс власники собак розкупили всі квитки. Вони супроводжували своїх домашніх улюбленців під час польоту.

У компанії кажуть, що сервіс був розроблений, щоб мінімізувати страждання, які відчувають домашні тварини під час польоту, і має на меті забезпечити собачий еквівалент подорожі першим класом.

"Надто часто собакам відмовляють у подорожах, їх тримають у сумці або вони переносять стрес від перельоту з вантажем", – йдеться в заяві компанії.

Політ став "першим у світі досвідом авіаперельоту, розробленого спеціально для собак, а потім для їхніх супутників, що дозволить їм комфортно та зручно подорожувати разом".

Авіакомпанія вважає, що їхні послуги позбавять від стресу чотирилапих, вони не будуть стояти в черзі до служби безпеки, натомість для таких перельотів їх швидко перевірять, і це займе всього кілька хвилин.

Перед посадкою собак зустрічав "висококваліфікований консьєрж". В салоні літака собак заспокоювали феромони, музика та приємні кольори. Також собакам вдягали шумозаглушуючі навушники та заспокійливі куртки.

Під час зльоту собаки були на повідцях, а далі їх зняли і вони спокійно пересувалися по салону.

Зараз авіакомпанія виконує рейси з Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, а також із Нью-Йорка до Лондона, і незабаром очікується додавання інших напрямків. Трансатлантичні подорожі також планують здійснювати в майбутньому.

Нагадаємо, щов Ірландії жінка знайшла "собаку" на узбіччі дороги і забрала тварину до себе додому, але та поводилася досить "злісно". иявилося, що тварина — дикий вовк.