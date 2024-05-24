Назвали скрягой: молодая невеста попросила гостей заплатить за участие в ее свадьбе

Первой свое недовольство высказала сестра невесты после получения приглашения. Дальше обсуждение перенеслось в соцсети, многим людям не понравился подобный свадебный план.

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23-летняя женщина, которая не захотела называть свое имя, задалась вопросом, не ошиблась ли она, попросив гостей заплатить 10 долларов за участие в ее свадьбе в каньоне на юге штата Юта (США). Об этой истории вспоминает издание People.

Девушка объяснила на форуме Reddit, что эта сумма соответствовала плате, взимаемой парковыми рейнджерами за вход в каньон.

Стоимость посещения в 10 долларов была указана в приглашении, и невеста написала, что ее сестра сразу же выразила свое недовольство после получения приглашения и отметила, что в других каньонах плата за вход не взимается.

"Она назвала меня скрягой. Но мы с женихом уже выбрали именно этот каньон и этот вид", — писала она.

Далее невеста рассказала, что ее сестра начала придираться ко всему свадебному плану, критикуя такие детали, как то, что пара попросила гостей принести свои собственные походные стулья и устроила небольшой ужин вместо большого приема. Она также обратила внимание на то, что пара разместила свой реестр по всем социальным сетям, хотя пригласила на свадьбу всего 20 человек.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

Большинство пользователей Reddit решили, что невеста сама виновата, а ее сестра вполне оправданно указала на неудобства, причиненные гостям свадьбы.

"Я бы предпочел пойти на свадьбу в Макдональдсе", "Лол, они потеряли меня из-за того, что "принесли свои стулья". Да, позвольте мне сразу остановиться на этом, пока я иду в этот каньон и смываю макияж", "Да, она устраивает свадьбу за чужой счет. Гости платят за это финансово, морально и физически. Все для того, чтобы она могла сделать мероприятие недорогим", — писали они.

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