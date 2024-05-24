Назвали скнарою: молода наречена попросила гостей заплатити за участь у її весіллі

Першою своє невдоволення висловила сестра нареченої після отримання запрошення. Далі обговорення перенеслося в соцмережі, багатьом людям не сподобався подібний весільний план.

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23-річну жінку, яка не захотіла називати свого імені, мучило питання, чи не помилилася вона, попросивши гостей заплатити 10 доларів за участь у її весіллі в каньйоні на півдні штату Юта (США). Про цю історію згадує видання People.

Дівчина пояснила на форумі Reddit, що ця сума відповідала платі, яку стягують паркові рейнджери за вхід у каньйон.

Вартість відвідування в 10 доларів була вказана в запрошенні, і наречена написала, що її сестра одразу ж висловила своє невдоволення після отримання запрошення та зазначила, що в інших каньйонах плата за вхід не стягується.

"Вона назвала мене скнарою. Але ми з нареченим уже вибрали саме цей каньйон і цей вид", — писала вона.

Далі наречена розповіла, що її сестра почала чіплятися до всього весільного плану, критикуючи такі деталі як те, що пара попросила гостей принести свої власні похідні стільці та влаштувала невелику вечерю замість великого прийому. Вона також звернула увагу на те, що пара розмістила свій реєстр у всіх соціальних мережах, хоча запросила на весілля лише 20 осіб.

Ілюстративне фото Фото: Pexels

Більшість користувачів Reddit вирішили, що наречена сама винна, а її сестра цілком виправдано вказала на незручності, завдані гостям весілля.

"Я б вважав за краще піти на весілля в "Макдональдсі", "Лол, вони втратили мене через те, що "принесли свої стільці". Так, дозвольте мені відразу зупинитися на цьому, поки я йду в цей каньйон і змиваю макіяж", "Так, вона влаштовує весілля за чужий рахунок. Гості платять за це фінансово, морально та фізично. Усе для того, щоб вона могла зробити захід недорогим", — писали вони.

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