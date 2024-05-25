Под оживленным городом находится заброшенная викторианская улица с магазинами (фото)

Историк Дэйв Стивенсон решился спуститься под землю, чтобы проверить достоверность слухов о старинных туннелях под улицами города.

Related video

Заброшенная викторианская улица по-прежнему погребена под оживленной городской дорогой Бристоля (Англия). Доступ к ней есть только через туннели, которые теперь слишком опасны, чтобы спускаться в них. Об этом вспоминает британский таблоид The Mirror.

О том, что именно скрывается под бристольским холмом Лоуренс Хилл, ходит множество увлекательных местных легенд, в том числе о человеке, который по дороге из паба провалился в дыру и оказался идущим по дороге, "застывшей во времени".

Другие люди рассказывали, что под поверхностью все еще скрываются старые витрины магазинов и газовые лампы XIX века. Выслушав слишком много таких историй, историк Дэйв Стивенсон решил спуститься вниз с фотоаппаратом и фонарем, чтобы проверить, правда ли это. Он вернулся из своего "путешествия под землю" с удивительными снимками и с тех пор провел много долгих часов, выясняя истинную причину, по которой улица оказалась замурованной.

Дэйв Стивенсон решил спуститься вниз с фотоаппаратом и фонарем Фото: N Tailby

Переулок полон тайных подвалов и скрытых комнат, включая дискотеку под пабом Packhorse, хранилище гробов, старую конюшню для лошадей, доставлявших товары, и даже место, использовавшееся в качестве неофициального бомбоубежища во время Второй мировой войны. Говорят, что еще один туннель находился прямо под банком, но он был запечатан после того, как кто-то попытался проникнуть в него из-под земли.

По словам Дэйва, многие участки улицы можно проследить вплоть до 1820 года, когда известная семья Герапат владела пивоварней, связанной с трактиром Packhorse Inn.

Переулок был полон тайных подвалов и скрытых комнат Фото: N Tailby

В 1832 году через Лоуренс-Хилл, рядом с пабом, проходила конная железная дорога, через которую был переброшен деревянный мост. Но когда в конце века потребовалось построить железную дорогу в эпоху паровозов, паб и окружающие его магазины оказались задвинуты под землю, так как были построены новые арки.

"Когда появилась железная дорога Бристоля и Глостера, Уильям Герапат продал им большую часть своего имущества за 3 000 фунтов стерлингов. К 1879 году этот деревянный мост нуждался в замене, поэтому власти решили поднять дорогу. При этом гостиница Packhorse Inn и соседние магазины исчезли, поскольку новая дорога опиралась на ряд арочных туннелей. Удивительно, но нынешняя гостиница Packhorse построена на месте старой и до сих пор сохранила очень крутую лестницу, по которой спускались к оригиналу", — рассказывал историк.

Дэйв отметил, что находясь под землей, он обнаружил следы четырех туннелей, но только один оставался открытым, проходя прямо под оживленной дорогу. Остальные, как и большинство старых викторианских магазинов, были замурованы, чтобы предотвратить нападение воров на жильцов.

Ранее Фокус сообщал, что внутри дома 1950-х годов могут находиться до 600 человек. Майк Пэрриш рассказал о своем необычном жилье. Здание скрывает секретный ядерный бункер, построенный во времена холодной войны.

Также стало известно, что женщина нашла жуткую потайную комнату в новом доме сестры. Ноэль Пирс отправилась осмотреть жилье после того, как ее родственница дала ей код для входа. Вскоре женщина наткнулась на странную маленькую дверь в одном из помещений.