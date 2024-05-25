Під жвавим містом знаходиться покинута вікторіанська вулиця з магазинами (фото)

Історик Дейв Стівенсон зважився спуститися під землю, щоб перевірити правдивість чуток про старовинні тунелі під вулицями міста.

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Покинута вікторіанська вулиця, як і раніше, похована під жвавою міською дорогою Брістоля (Англія). Доступ до неї є тільки через тунелі, які тепер занадто небезпечні, щоб спускатися в них. Про це згадує британський таблоїд The Mirror.

Про те, що саме ховається під брістольським пагорбом Лоуренс Хілл, ходить безліч захопливих місцевих легенд, зокрема про людину, яка дорогою з пабу провалилася в дірку й опинилася на дорозі, що "застигла в часі".

Інші люди розповідали, що під поверхнею все ще ховаються старі вітрини магазинів і газові лампи XIX століття. Вислухавши занадто багато таких історій, історик Дейв Стівенсон вирішив спуститися вниз із фотоапаратом і ліхтарем, щоб перевірити, чи правда це. Він повернувся зі своєї "подорожі під землю" з дивовижними знімками й відтоді провів багато довгих годин, з'ясовуючи справжню причину, через яку вулиця виявилася замурованою.

Дейв Стівенсон вирішив спуститися вниз із фотоапаратом і ліхтарем Фото: N Tailby

Провулок сповнений таємних підвалів і прихованих кімнат, включно з дискотекою під пабом Packhorse, сховищем трун, старою стайнею для коней, які доставляли товари, і навіть місцем, яке використовували як неофіційне бомбосховище під час Другої світової війни. Кажуть, що ще один тунель знаходився прямо під банком, але його запечатали після того, як хтось спробував проникнути в нього з-під землі.

За словами Дейва, багато ділянок вулиці можна простежити аж до 1820 року, коли відома сім'я Герапат володіла пивоварнею, пов'язаною з трактиром Packhorse Inn.

Провулок був сповнений таємних підвалів і прихованих кімнат Фото: N Tailby

У 1832 році через Лоуренс-Гілл, поруч із пабом, проходила кінна залізниця, через яку був перекинутий дерев'яний міст. Але коли наприкінці століття треба було побудувати залізницю в епоху паровозів, паб і магазини, які його оточували, виявилися засунуті під землю, оскільки були побудовані нові арки.

"Коли з'явилася залізниця Брістоля і Глостера, Вільям Герапат продав їм більшу частину свого майна за 3 000 фунтів стерлінгів. До 1879 року цей дерев'яний міст потребував заміни, тому влада вирішила підняти дорогу. При цьому готель Packhorse Inn і сусідні магазини зникли, оскільки нова дорога спиралася на низку аркових тунелів. Дивно, але нинішній готель Packhorse побудований на місці старого і досі зберіг дуже круті сходи, якими спускалися до оригіналу", — розповідав історик.

Дейв зазначив, що перебуваючи під землею, він виявив сліди чотирьох тунелів, але тільки один залишався відкритим, проходячи прямо під жвавою дорогою. Решта, як і більшість старих вікторіанських магазинів, були замуровані, щоб запобігти нападу злодіїв на мешканців.

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