Магическое совпадение: женщина забеременела одновременно с четырьмя своими подружками

Четыре девушки узнали, что они забеременели одновременно, и теперь надеются, что их дети станут друзьями.

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Женщина узнала, что ждет ребенка одновременно с четырьмя своими подружками. Теперь они думают, что их дети обязаны стать лучшими друзьями. Об этом пишет издание Мirror.

27-летняя Софи Хэйр всегда мечтала забеременеть одновременно со своими приятелями, но не думала, что это действительно произойдет. Но она была на седьмом небе от счастья, когда узнала, что ее подруга, 29-летняя Меган Бут, также ждет ребенка. Другая ее приятельница, Эмбер Фриман, 26 лет, и давняя лучшая подруга, Аннабель Форрест. А также ее друг, 27-летний мужчина, заявил, что они с его супругой также ждут ребенка.

Софи узнала о своей беременности и сразу же рассказала об этом жене. Когда она позвонила своей подруге, 30-летней Рэйчел Флетчер, стало понятно тоже беременна.

Девушка сказала: "В целом это просто очень приятно. Это другой вид поддержки, поскольку мы все проходим через это одновременно. Делать это со своими лучшими друзьями — это следующий уровень дружбы".

Затем спустя какое-то время третья подруга рассказала им о беременности на таком же сроке.

"Это безумие. Это было действительно здорово", — радовались девушки.

Женщины наслаждались выходными послеобеденным чаем, приготовлением пиццы, караоке, когда узнали, что супруга их друга также в положении.

"Мне нравилось быть беременной в то же время, что и мои подруги, так приятно иметь кого-то, с кем можно пережить беременность, кто понимает, через что ты проходишь, и с кем можно сравнивать свои наблюдения. Я очень рада, что наши дети вырастут вместе, будучи такими близкими по возрасту! Кто знает, может быть, в конечном итоге они тоже станут друзьями", — сказала Софи.

Напомним, ранее Фокус писал о 58-летней Кармел Руголино из Мельбурна (Австралия), у которой был нетипичный и сложный путь к материнству. После того как ее врач-репродуктолог сообщил, что можно начинать процедуру ЭКО, женщина обратилась к своему давнему другу с неожиданной просьбой — стать донором спермы, а потом влюбилась в него.