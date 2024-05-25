Магічний збіг: жінка завагітніла одночасно з чотирма своїми подружками

Чотири дівчини дізналися, що вони завагітніли одночасно, і тепер сподіваються, що їхні діти стануть друзями.

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Жінка дізналася, що чекає на дитину одночасно з чотирма своїми подружками. Тепер вони думають, що їхні діти зобов'язані стати найкращими друзями. Про це пише видання Мirror.

27-річна Софі Гейр завжди мріяла завагітніти одночасно зі своїми приятелями, але не думала, що це дійсно станеться. Але вона була на сьомому небі від щастя, коли дізналася, що її подруга, 29-річна Меган Бут, також чекає на дитину. Інша її приятелька, Ембер Фріман, 26 років, і давня найкраща подруга, Аннабель Форрест. А також її друг, 27-річний чоловік, заявив, що вони з його дружиною також чекають на дитину.

Софі дізналася про свою вагітність і одразу ж розповіла про це дружині. Коли вона зателефонувала своїй подрузі, 30-річній Рейчел Флетчер, стало зрозуміло, що теж вагітна.

Дівчина сказала: "Загалом це просто дуже приємно. Це інший вид підтримки, оскільки ми всі проходимо через це одночасно. Робити це зі своїми найкращими друзями — це наступний рівень дружби".

Потім через якийсь час третя подруга розповіла їм про вагітність на такому ж терміні.

"Це безумство. Це було дійсно здорово", — раділи дівчата.

Жінки насолоджувалися вихідними післяобіднім чаєм, приготуванням піци, караоке, коли дізналися, що дружина їхнього друга також при надії.

"Мені подобалося бути вагітною в той самий час, що й мої подруги, так приємно мати когось, з ким можна пережити вагітність, хто розуміє, через що ти проходиш, і з ким можна порівнювати свої спостереження. Я дуже рада, що наші діти виростуть разом, будучи такими близькими за віком! Хто знає, можливо, в кінцевому підсумку вони теж стануть друзями", — сказала Софі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 58-річну Кармел Руголіно з Мельбурна (Австралія), у якої був нетиповий і складний шлях до материнства. Після того як її лікар-репродуктолог повідомив, що можна починати процедуру ЕКЗ, жінка звернулася до свого давнього друга з несподіваним проханням — стати донором сперми, а потім закохалася в нього.