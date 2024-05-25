На продажу выставили необычный "кукольный дом" за £1,5 млн: что с ним не так

Дом окрестили "кукольным", поскольку он напоминает игрушечный дом с комнатами, где видно все, как на ладони. В частности, окна во всю стену есть и в туалете, и в ванной.

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В Шотландии владельцы необычного дома, который окрестили "кукольным", выставили его на продажу. В сети назвали недвижимость "кошмарной" и все из-за окон на всю стену. Объявление о продаже дома выложили на ресурсе Reddit.

Дом имеет два этажа и 6 спален, а в каждой комнате окна от пола до потолка.

Агенты по недвижимости описали дом как имеющий "великолепные панорамные окна с видами на город Глазго", сад, 2 комплекта электрических ворот и подъездную дорогу.

Также дом имеет большой вход с навесом и такие преимущества, как "интегрированная коммуникационная/аудиосистема, красивый кафельный пол с подогревом пола".

Впрочем, пользователей сети больше привлекли окна, из-за чего дом окрестили "кукольным", поскольку он напоминает игрушечный дом с комнатами, где видно все, как на ладони. В частности, окна во всю стену есть и в туалете, и в ванной.

"Это мой кошмар. Я действительно ненавижу идею, что люди могут заглядывать в мой дом, я чувствую, что мой собственный дом должен быть частным, а я не должен волноваться, что кто-то смотрит на меня, когда я отдыхаю на диване в штанах", — написал один из мужчин.

"Это — ужас. Я всегда ненавидел идею о стольких стеклах и о том, что меня видно почти везде. Это как в фильмах ужасов", — написал еще один автор.

Между тем дом рекламируется как "скромный, частный отдельный дом с прекрасным индивидуальным архитектурным дизайном". Также с гордостью утверждается, что жилье было "тщательно реконструировано и перепланировано", чтобы продемонстрировать "оригинальный дизайн ар-деко 1930-х годов, удачно совмещенный с современной отделкой".

Напомним, что 22 мая сообщалось, что мужчина потратил полгода на превращение старой лодки в уютный дом на воде. Внутри жилого помещения теперь есть шикарная гостиная, кухня, ванная и спальня.