На продаж виставили незвичайний "ляльковий будинок" за £1,5 млн: що з ним не так

Будинок охрестили "ляльковим", оскільки він нагадує іграшковий будинок з кімнатами, де видно все, як на долоні. Зокрема, вікна на всю стіну є і в туалеті, і у ванній.

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У Шотландії власники незвичного будинку, який охрестили "ляльковим", виставили його на продаж. В мережі назвали нерухомість "кошмарною" і все через вікна на всю стіну. Оголошення про продаж будинку виклали на ресурсі Reddit.

Будинок має два поверхи і 6 спалень, а в кожній кімнаті вікна від підлоги до стелі.

Агенти з нерухомості описали дім як такий, що має "чудові панорамні вікна з видами на місто Глазго", сад, 2 комплекти електричних воріт і під’їзну дорогу.

Також дім має великий вхід із навісом і такі переваги, як "інтегрована комунікаційна/аудіосистема, красива кахельна підлога з підігрівом підлоги".

Втім, користувачів мережі більше привабили вікна, через що будинок охрестили "ляльковим", оскільки він нагадує іграшковий будинок з кімнатами, де видно все, як на долоні. Зокрема, вікна на всю стіну є і в туалеті, і у ванній.

"Це мій кошмар. Я справді ненавиджу ідею, що люди можуть заглядати в мій будинок, я відчуваю, що мій власний дім повинен бути приватним, а я не повинен хвилюватися, що хтось дивиться на мене, коли я відпочиваю на дивані в штанях", — написав один з чоловіків.

"Це — страхіття. Я завжди ненавидів ідею про стільки скла і про те, що мене видно майже всюди. Це як у фільмах жахів", — написав ще один дописувач.

Між тим будинок рекламується як "скромний, приватний окремий будинок з прекрасним індивідуальним архітектурним дизайном". Також з гордістю стверджується, що житло було "ретельно реконструйовано та переплановано", щоб продемонструвати "оригінальний дизайн ар-деко 1930-х років, вдало поєднаний із сучасною обробкою".

Нагадаємо, що 22 травня повідомлялося, що чоловік витратив пів року на перетворення старого човна на затишний будинок на воді. Усередині житлового приміщення тепер є шикарна вітальня, кухня, ванна і спальня.