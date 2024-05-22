Чоловік витратив пів року на перетворення старого човна на затишний будинок на воді (фото)

Усередині житлового приміщення тепер є шикарна вітальня, кухня, ванна і спальня. Багато користувачів соцмереж звернули увагу на виконану чоловіком роботу.

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Британець витратив шість місяців на перетворення старого вузькофюзеляжного човна на приголомшливий будинок на воді. Він планує здавати житло в оренду на Airbnb. Про це чоловік, відомий під ніком @_JamaicaJamaica, написав в X (раніше Twitter), прикріпивши до повідомлення кілька фото.

Користувачі соцмереж залишилися в захваті від неймовірної роботи британця і тепер відчайдушно намагаються забронювати житло. Усередині житлового приміщення тепер є шикарна вітальня, кухня, ванна і спальня.

Човен, який буде виставлено на Airbnb наприкінці цього тижня, наразі пришвартовано у Східному Лондоні (Англія).

Затишна кухня Фото: X (Twitter)

На судні є система опалення, душ і навіть програвач для любителів вінілу. Людей може здивувати продумана система для зберігання речей, яка допоможе під час міського відпочинку.

"Останні 6 місяців (у вільний від роботи час) я займався тим, що переробляв розвалений 50-футовий (15 метрів) вузькофюзеляжний човен у будинок на воді для Airbnb. Нарешті закінчив", — написав він у понеділок, 21 травня.

Зручна спальня Фото: X (Twitter) У ванній кімнаті є умивальник і душ Фото: X (Twitter)

Повідомлення британця привернуло багато уваги в соціальних мережах, адже тепер багато людей сподіваються провести ніч на борту човна. Інші ж більше уваги приділили майстерності чоловіка, написавши про це в коментарях.

"Це дуже мило", "Вузькі човни не дуже зручні для мене, але вони завжди виглядають так мило для іншого типу відпочинку! Мені дуже подобається раковина у ванній і відповідний мідний душ! Ви виконали чудову роботу", "Відмінна робота, сер. Прекрасна робота. Я б із задоволенням залишилася на цьому човні. Чудово", "Вау... приголомшливо. Незвично і модно... Бажаю удачі, впевнений, це буде величезний успіх", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік виявив моторошну знахідку в стіні старого будинку. Власник будинку показав, що ховалося за однією зі стін у його ванній кімнаті. Користувачів соцмереж налякала моторошна знахідка чоловіка.

Також стало відомо, що металевий сарай виявився розкішним особняком. Територія будинку розташована в лісі. На ній є повністю обладнаний котедж-студія з кухнею, пральнею та ванною кімнатою, а також місце для садових грядок, басейну та під'їзду для автомобілів.