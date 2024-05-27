Мошенники создали страницу мэра Тернополя и от его имени просят "дать им денег"

Сергей Надал отметил, что написал заявление в полицию относительно случая мошенничества с использованием его имени.

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Городской голова Тернополя Сергей Надал стал жертвой мошенников. Они зарегистрировали в сети его новую страницу и просят денег. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Мошенники создали фейковую страницу с моим именем и фамилией в одной из известных социальных сетей. Злоумышленники от моего имени рассылают сообщения с просьбой дать денег. Это — мошенничество", — написал городской голова.

Сергей Надал отметил, что написал заявление в полицию относительно случая мошенничества с использованием его имени.

"Обратился в полицию с соответствующим заявлением", — проинформировал он.

Публикация городского головы рассмешила пользователей сети и собрала много смайликов с улыбками.

Напомним, что ранее заместитель председателя Тернопольского облсовета Василий Деревляный откровенно высказался по поводу всех президентов Украины. Политик признался, что тоже участвовал в разграблении военного имущества на Тернопольщине, в частности, речь шла о военных аэродромах и самолетах.

Также сообщалось, что депутат Тернопольского облсовета сбежалза границу и просит лишить его мандата. По данным местных журналистов, в декабре 2023 года Ярослав Захаркив якобы уехал в командировку в Нидерланды, из которой так и не вернулся.