"Думала, что больше не увижу": женщина потеряла собаку во Франции, а нашла в Португалии

В тот день, когда домашняя любимица бесследно исчезла, ее владелица понятия не имела о том, что могло произойти.

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Француженка по имени Селин узнала, что ее собака породы чихуахуа, которая пропала месяц назад и считалась погибшей, на самом деле оказалась живой и здоровой, но в 1700 км от дома, — в Португалии. Об этом пишет издание Connexion France.

Собачка, которую зовут Джой, жила с хозяйкой в городке Виллар-Сен-Панкрас (Франция). В тот день, когда домашняя любимица бесследно исчезла, ее владелица понятия не имела о том, что могло произойти.

"Мы не знаем, может, ее украли или она чего-то испугалась и убежала. Несколько дней подряд расклеивали плакаты и расспрашивали соседей... Потом нам сказали, что Джой, видимо, умерла от холода или ее съела лиса, и мы никогда больше ее не увидим", — рассказала Селин в интервью BFMTV, отметив, что перед исчезновением чихуахуа гуляла в саду.

Вскоре с убитой горем владелицей собаки связался ветеринар из Савойи и сообщил о получении письма от своего коллеги из Португалии, которому найденную в поле Джой принесла жительница Понте-де-Лима (регион Норте, Португалия). Информацию о настоящих владельцах животного удалось получить благодаря вшитому микрочипу.

Сейчас Селин едет в Португалию, чтобы забрать свою собаку.

"Я думала, что она умерла. Это сумасшедшая история!" — говорит женщина.

Кстати, владельцев домашних животных во Франции призывают обязательно микрочипировать своих любимцев, поскольку это в случае необходимости может помочь найти потерянное животное. Эта процедура стоит около 40-70 евро — в зависимости от того, какую ветеринарную клинику выбирает владелец.

Напомним, ранее Фокус писал, что в США собака, которая пропала в Калифорнии летом (около 9 месяцев назад), нашлась в пригороде Детройта более чем за 2 000 миль (3200 км) от дома. Песика по кличке Мишка заметили сотрудники полиции, которые подобрали его и обратились в общество защиты животных. Благодаря идентификационному чипу удалось узнать имя хозяина домашнего животного.

Кроме того, пятилетний терьер по кличке Майло, который при странных обстоятельствах исчез в аэропорту Мельбурна (Австралия), после 17-дневных поисков воссоединился со своим хозяином. Владелец домашнего любимца Джейсон Уотналл сказал, что встреча с псом после длительной разлуки стала крайне эмоциональной для них обоих.