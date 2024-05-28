Бодрящий летний напиток: блогерка показала, как сделать кофе, в котором не тает лед (видео)

Ханна Уоткинс опубликовала видео, в котором продемонстрировала впечатляющий лайфхак. Благодаря нему приготовление холодного кофе в домашних условиях стало проще.

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Приготовление кофе со льдом в домашних условиях может оказаться непростой задачей, поскольку свежесваренный кофе имеет свойство растапливать кубики в стакане, но один прием может все изменить. Простым лайфхаком поделилась блогерка Ханна Уоткинс в одном из своих роликов в TikTok.

Видео стало вирусным и набрало более 2,7 миллиона просмотров. Приготовление холодного кофе в домашних условиях стало проще.

Если вы когда-нибудь пытались приготовить холодный кофе в домашних условиях, то наверняка знаете, что это может быть довольно хлопотно. После того как кофе сварен, нужно найти способ его охладить, потому что если сразу налить его в стакан, то кубики льда сразу же растают, и вы получите в лучшем случае теплый напиток. Но есть более простой способ достичь желаемого, ничего не меняя в способе приготовления. По словам одной из пользовательниц социальных сетей, все, что вам нужно, — это ложка.

Ханна Уоткинс опубликовала видео, в котором продемонстрировала впечатляющий лайфхак. Она положила металлическую ложку в стакан вместе с кубиками льда, а когда налила кофе, ложка впитала тепло и не дала льду растаять.

После того как вы налили кофе в чашку, ложку можно использовать для быстрого перемешивания, а затем вынуть ее. Люди получат бодрящий летний напиток со льдом.

Многих пользователей поразила простота и эффективность лайфхака. Некоторые даже заявили, что должны "оставить чаевые" Ханне, чтобы поблагодарить ее за проделанную работу.

"Это волшебно", "Вау, я чувствую, что должен оставить вам чаевые", "Кто-то должен жениться на вас за это", — писали они.

Другие утверждали, что можно обойтись без ложки, налив молоко в стакан перед кофе, но если вы не хотите кофе с молоком, то это явно не сработает.

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