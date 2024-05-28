"Не всегда трагедия": еще один миллиардер планирует погружение к месту крушения "Титаника"

Бизнесмен Ларри Коннор, который также является частным астронавтом, сертифицированным НАСА, способен неоднократно совершать длительное путешествие. Мужчина считает, что его команда многому научилась на ошибках OceanGate.

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Американский миллиардер Ларри Коннор планирует совершить то же роковое путешествие, что и пятеро мужчин на борту субмарины "Титан" в прошлом году. Об этом пишет Bussines Insider.

Предприниматель из Огайо (США) собирается отправиться в подводное плавание к месту крушения "Титаника" на глубоководном аппарате, чтобы доказать, что изучение океана не всегда заканчивается трагедией.

В июне прошлого года из путешествия не вернулись пять человек, находившихся на борту подлодки "Титан". Погибли 61-летний генеральный директор компании OceanGate Стоктон Раш, 58-летний британский миллиардер Хэмиш Хардинг, 77-летний эксперт по "Титанику" Поль-Анри Наргеолет, 48-летний британо-пакистанский миллиардер Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулеман.

Миллиардер имеет крепкую физическую подготовку Фото: YouTube

Тогда конструкция подводного аппарата вызвала серьезные опасения. Несколько человек предупреждал Раша, что судно потенциально небезопасным и может привести к несчастному случаю. Во время спуска "Титана" произошел взрыв, вызванный огромным давлением воды и некачественными материалами, в результате чего все находившиеся на борту погибли. Новость об этом потрясла весь мир.

Несмотря на то, что большинство людей после трагедии поклялись никогда не ступать на борт подобных подводных аппаратов, 74-летний Коннор не может дождаться момента, когда сможет погрузиться на 12 400 футов (3,77 км) к печально известным обломкам "Титаника", которые лежат на дне Атлантического океана.

Он объединился с соучредителем компании Triton Submarines Патриком Лэхи для выполнения этой смелой миссии и отправится в путешествие на двухместном подводном аппарате стоимостью 20 миллионов долларов, который получил название Triton 4000/2 Abyssal Explorer.

По словам Коннора, трагедия "Титана" много научила его команду Фото: OceanGate Expeditions

Бизнесмен Коннора, который также является частным астронавтом, сертифицированным НАСА, способен неоднократно совершать длительное путешествие и считает, что его команда многому научилась на ошибках OceanGate.

"Я хочу показать людям во всем мире, что, несмотря на огромную силу океана, он может быть прекрасным, приятным и действительно меняющим жизнь, если подойти к этому правильно. Путешествие н "Титанику" не всегда трагедия. Патрик обдумывал и разрабатывал этот проект более десяти лет. Но у нас не было материалов и технологий. Мы смогли бы построить эту подлодку пять лет назад", — сказал он.

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