Решил пошутить: неожиданное "заявление" пилота смутило пассажирку самолета (видео)

Шивон Лидбеттер была удивлена, услышав персональное обращение от пилота самолета, которым оказался ее двоюродный брат.

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Телеведущая Шивон Лидбеттер из Великобритании поделилась своим смущением после того, как ее двоюродный брат, который работает пилотом сделал неожиданное заявление о ней по радиосвязи, когда они летели одним рейсом. Женщина опубликовала соответствующий ролик в TikTok.

Пилот смутил свою двоюродную сестру, назвав номер ее места и пошутив, что она "олимпийский игрок в поло мирового класса". Он добавил, что девушка повсюду носит с собой свою серебряную олимпийскую медаль. Родственницей пилота оказалась Шивон Лидбеттер — ведущая телеканала Sky и старший креативный сценарист. Позже она поделилась со своими подписчиками в TikTok видеозаписью момента в самолете. Шивон была смущена после шутки брата, но большинство пассажиров самолета, похоже, не заметили розыгрыша пилота, который заключался в том, что поло не является олимпийским видом спорта с 1936 года.

"До конца нашего путешествия осталось около часа или около 50 минут. Также у меня есть особое пожелание: на 8-м месте сидит моя кузина Шивон — первый член семьи за пять лет полетов, которому удалось полететь со мной. Так что спасибо Шивон за то, что пришла. Все остальные на борту должны знать, что она также является игроком в поло мирового класса, завоевавшим серебряную медаль на Олимпийских играх, так что мы все можем поаплодировать ей, это будет очень приятно", — обратился к пассажирам пилот.

Шивон оценила шутку родственника, а ее подписчики были приятно удивлены необычной шуткой от ее брата.

"Хм, это троллинг мирового класса. Какая легенда!", "Я имею в виду, что твой кузен смущает тебя из кабины самолета… кто может превзойти это?", "О, Боже. Это потрясающе и прекрасно", "Никогда не слышал такого четкого разговора в самолете", — писали они.

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