В Британии начали исчезать призраки: эксперты хотят их "перезарядить" (фото)

Местные жители в местах, где ранее фиксировали паранормальные явления, стали сообщать, что последние несколько лет перестали сталкиваться с привидениями. Это обеспокоило экспертов.

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В Великобритании "заканчиваются призраки", из-за того, что старые духи начали умирать, или перешли "на другую сторону". Об этом со ссылкой на эксперта по паранормальным явлениям и доктора Пол Ли пишет Daily Star.

По его словам, Великобритания испытывает острую нехватку призраков, а спектральное наследие Великобритании находится в серьезном упадке, поскольку многие призраки "уснули" или "ушли дальше".

"Возможно, дух изначально имел естественный источник энергии, который со временем иссяк, оставив его без резервов для проявления", — предположил эксперт.

Доктор Пол Ли считает, что спектральное наследие Британии находится в серьезном упадке (Фото: Twitter)

Пол Ли рассказал, что, начиная с января 2020 года, он через свое приложение во всех местах, где фиксировали призраков, спрашивал местных жителей, сталкивались ли они с какими-то подобными явлениями.

"На данный момент я получил почти 800 ответов и даже некоторые вероятно места с привидениями, такие как замок Конисбро в Южном Йоркшире, отель Ettington Park в Стратфорде, который считается одним из отелей с наибольшим количеством привидений в Великобритании, и Fortnum and Mason в Пикадилли, говорят, что они ничего не чувствовали за последние несколько лет", — проинформировал он.

Впрочем, он уверен, что ситуация не безнадежна.

"Возможно, призраков можно перезарядить. Иногда можно услышать истории о том, как призраки внезапно появляются снова после многих лет отсутствия", — говорит он.

Напомним, что в США мужчина поделился фотографией, на которой изображена призрачная фигура, которая смотрит на спящего ребенка. Фотография была сделана через месяц после того, как дедушка мальчика погиб.