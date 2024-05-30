У Британії почали зникати привиди: експерти хочуть їх "перезарядити" (фото)

Місцеві жителі в місцях, де раніше фіксували паранормальні явища, стали повідомляти, що останні кілька років перестали стикатися з привидами. Це занепокоїло експертів.

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У Великій Британії "закінчуються привиди", через те, що старі духи почали вмирати, або перейшли "на інший бік". Про це з посиланням на експерта із паранормальних явищ і доктора Пол Лі пише Daily Star.

За його словами, Великобританія відчуває гостру нестачу привидів, а спектральна спадщина Великої Британії перебуває в серйозному занепаді, оскільки багато привидів "заснули" або "пішли далі".

"Можливо, дух спочатку мав природне джерело енергії, яке з часом вичерпалося, залишивши його без резервів для прояву", — припустив експерт.

Доктор Пол Лі вважає, що спектральна спадщина Британії перебуває в серйозному занепаді (Фото: Twitter)

Пол Лі розповів, що, починаючи з січня 2020 року, він через свій додаток в усіх місцях, де фіксували привидів, запитував місцевих жителів, чи стикалися вони з якоимсь подібними явищами.

"На цей момент я отримав майже 800 відповідей і навіть деякі ймовірно місця з привидами, як-от замок Конісбро в Південному Йоркширі, готель Ettington Park у Стратфорді, який вважається одним із готелів з найбільшою кількістю привидів у Великобританії, і Fortnum and Mason у Пікаділлі, кажуть, що вони нічого не відчували за останні кілька років", — проінформував він.

Втім, він впевнений, що ситуація не безнадійна.

"Можливо, привидів можна перезарядити. Іноді можна почути історії про те, як привиди раптово з’являються знову після багатьох років відсутності", — говорить він.

Нагадаємо, що в США чоловік поділився фотографією, на якій зображено примарну фігуру, яка дивиться на сплячу дитину. Фотографію було зроблено через місяць після того, як дідусь хлопчика загинув.