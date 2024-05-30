Женщина случайно нашла на аукционе давно утраченную "семейную реликвию" (видео)

Джоан Экклз рассказала о подарке от отчима, который долгие годи считался утерянным. Недавно ее дочери вернули семейную ценность домой.

Related video

Джоан Экклз из штата Юта (США) воссоединилась с давно потерянной "семейной реликвией", случайно наткнувшись на нее на интернет-аукционе eBay. Об этом пишет UPI.

Женщина рассказала, что ее отчим, Аугусто Уильям Конти, служил в Новой Гвинее во время Второй мировой войны в 1944 году, когда он послал пару одинаковых брелоков ей и ее матери, Агнес Инес Редферн, на День святого Валентина.

Они были сделаны из монет. На них были надписи "Новая Гвинея, моей любимой Джоан, 1944 год" и "Новая Гвинея, моей любимой жене, 1944 год". По словам Экклз, она хранит свой брелок уже 80 лет, а вот подарок ее матери считался утерянным после ее смерти в Джорджии в 1963 году.

Мужчина подарил 2 талисмана своей жене и падчерице Фото: KSL TV

Американка недавно просматривала сайт eBay и была потрясена, увидев, что на нем выставлен талисман ее матери. Ее дочери, Викки Фредриксон и Стейси Уилсон, связались с продавцом из Калифорнии и выяснили, что он был куплен на блошином рынке. Девушки купили семейную реликвию и преподнесли его в качестве подарка на День матери.

"Это история о том, как сердца вновь соединяются, как в буквальном, так и в физическом смысле. К ней возвращаются воспоминания, и это останется в нашей семье на десятилетия и годы вперед", — сказала Викки местным СМИ.

Ранее Фокус сообщал, что девушка на распродаже купила шарф от люксового бренда. Женщина призналась, что поначалу не осознавала ценности купленной вещи. К счастью, вместе с ней в магазине была подруга, которая разбирается в предметах роскоши.

Также стало известно, что мужчина подарил возлюбленной помолвочное кольцо своей бывшей. Неожиданное признание мужа ранило Бель Блейк. Мужчина не заметил, как рассказал своей возлюбленной, что украшение, которое ей так нравится, носила другая девушка.