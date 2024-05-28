Потратила всего 2 доллара: девушка на распродаже купила шарф от люксового бренда (фото)

Женщина призналась, что поначалу не осознавала ценности купленной вещи. К счастью, вместе с ней в магазине была подруга, которая разбирается в предметах роскоши.

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Одна женщина, которая любит экономить деньги, рассказала, что чуть не пропустила дизайнерскую вещь стоимостью в сотни долларов во время распродажи в местном магазине. Своей покупкой покупательница поделилась около 5 лет назад на форуме Reddit.

Дешевая и модная покупка пришлась по душе многим людям. Пользовательница форума с ником Maverick00007 показала фотографию шарфа от Versace.

Женщина, которая не захотела называть свое имя, купила аксессуар от итальянского люксового бренда всего за 2 доллара. Она призналась, что поначалу не осознавала ценности вещи.

"Со мной была подруга, которая разбирается в предметах роскоши, и когда я нашла этот аксессуар, она была очень удивлена. А еще мы заметили бутлежную футболку Versace прямо перед тем, как нашли ее. Просто не забывайте всегда проверять шарфы", — писала она под фото.

Женщина купила купила аксессуар от итальянского люксового бренда всего за 2 доллара Фото: Reddit

Издание The Sun отмечает, что почти такой же шелковый шейный платок от Джанни Версаче выставлен на продажу на сайте Vestiaire Collective за 495 долларов. Черный шарф украшен фирменным золотым барочным принтом и логотипами Medusa.

Многим людям понравился рассказ женщины о столь выгодной покупке. Некоторые из них были удивлены, что на распродаже можно найти такие дорогие вещи.

"Каждый раз, когда я хожу по магазинам, я ищу именно это. Вам так повезло!", "Это невероятно. Это прекрасно", "Я несказанно завидую вашей находке", "Лучшая находка на свете", — добавил другой.

Однако нашли пользователи форума, которые скептически отнеслись к тому, что шарф был подлинным. Главым их аргументом была низкая цена.

Ранее Фокус сообщал, что блогер заказал частный самолет из одного города в другой. Мужчина, заплативший немалые деньги за небольшое путешествие, вызвал ажиотаж в соцсетях. Многие люди не могли поверить, что за столь короткое время можно было потратить такую огромную сумму.

Также стало известно, что молодая невеста попросила гостей заплатить за участие в ее свадьбе. Первой свое недовольство высказала сестра невесты после получения приглашения. Дальше обсуждение перенеслось в соцсети, многим людям не понравился подобный свадебный план.