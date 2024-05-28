Витратила всього 2 долари: дівчина на розпродажі купила шарф від люксового бренду (фото)

Жінка зізналася, що спочатку не усвідомлювала цінності купленої речі. На щастя, разом із нею в магазині була подруга, яка розбирається в предметах розкоші.

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Одна жінка, яка любить заощаджувати гроші, розповіла, що ледь не пропустила дизайнерську річ вартістю в сотні доларів під час розпродажу в місцевому магазині. Своєю покупкою покупниця поділилася близько 5 років тому на форумі Reddit.

Дешева і модна покупка припала до душі багатьом людям. Користувачка форуму з ніком Maverick00007 показала фотографію шарфа від Versace.

Жінка, яка не захотіла називати своє ім'я, купила аксесуар від італійського люксового бренду всього за 2 долари. Вона зізналася, що спочатку не усвідомлювала цінності речі.

"Зі мною була подруга, яка розбирається в предметах розкоші, і коли я знайшла цей аксесуар, вона була дуже здивована. А ще ми помітили бутлежну футболку Versace просто перед тим, як знайшли її. Просто не забувайте завжди перевіряти шарфи", — писала вона під фото.

Жінка купила купила купила аксесуар від італійського люксового бренду всього за 2 долари Фото: Reddit

Видання The Sun зазначає, що майже таку саму шовкову шийну хустку від Джанні Версаче виставлено на продаж на сайті Vestiaire Collective за 495 доларів. Чорний шарф прикрашений фірмовим золотим бароковим принтом і логотипами Medusa.

Багатьом людям сподобалася розповідь жінки про таку вигідну покупку. Деякі з них були здивовані, що на розпродажі можна знайти такі дорогі речі.

"Щоразу, коли я ходжу по магазинах, я шукаю саме це. Вам так пощастило!", "Це неймовірно. Це прекрасно", "Я невимовно заздрю вашій знахідці", "Найкраща знахідка на світі", — додав інший.

Однак знайшли користувачі форуму, які скептично поставилися до того, що шарф був справжнім. Головним їхнім аргументом була низька ціна.

Раніше Фокус повідомляв, що блогер замовив приватний літак з одного міста в інше. Чоловік, який заплатив чималі гроші за невелику подорож, викликав ажіотаж у соцмережах. Багато людей не могли повірити, що за такий короткий час можна було витратити таку величезну суму.

Також стало відомо, що молода наречена попросила гостей заплатити за участь у її весіллі. Першою своє невдоволення висловила сестра нареченої після отримання запрошення. Далі обговорення перенеслося в соцмережі, багатьом людям не сподобався подібний весільний план.