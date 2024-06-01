Будущая мама пожаловалась, что сейчас имеет дело со многими изменениями в своем организме, но ее муж этого не понимает.

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Будущая мама пожаловалась на мужа, который фанатично относится к теме здоровья и критикует ее за пристрастие к фастфуду, пытаясь взять под контроль семейный рацион. Однажды он нашел чек женщины из McDonald's и "чуть не сошел с ума". Об этом говорится на одном из Reddit-форумов.

В своем посте женщина объяснила, что на период беременности стала еще менее требовательной к своей диете и ест все, что заблагорассудится, в частности не брезгует случайными перекусами в McDonald's. Однако, когда благоверный узнал об этой привычке, то раскритиковал ее за равнодушие к здоровью еще нерожденного малыша.

"Мой муж фанатично следит за своим здоровьем — у него строгий график приготовления здоровой пищи и тренировок. У меня несколько иной подход, несмотря на это, никогда не имела проблем с весом: принимаю витамины, ем много фруктов и овощей, веду активный образ жизни. Однако, по сравнению с ним, гораздо чаще позволяю себе сладости или жареные закуски. Поскольку я выросла в семье с деструктивными расстройствами пищевого поведения, то не хочу, чтобы вокруг меня или нашей будущей дочери было нездоровое отношение к еде", — рассказала женщина.

Мужчина "чуть не сошел с ума", когда нашел чек жены из McDonald's Фото: Фокус

Она добавила, что сейчас имеет дело со многими изменениями в своем организме, но ее муж этого не понимает.

"Он критиковал меня еще до беременности, а сейчас стало только хуже. На днях нашел в машине чек на картошку фри и чуть не сошел с ума... Я на 20 неделе — и пока все идет гладко. УЗИ и анализы в норме", — утверждает будущая мать.

Пользователи сети в комментариях призвали ее немедленно поговорить с мужем и обратиться за помощью к специалистам.

"Ваш муж не имеет права контролировать то, что вы едите. Скажите ему об этом и больше не возвращайтесь к обсуждению темы питания", — написал один из пользователей.

Другой добавил: "Пойдите к семейному консультанту, потому что после рождения ваш ребенок имеет все шансы заболеть пищевым расстройством".

Напомним, ранее Фокус писал об Алише Эванс из Австралии, которая удивила интернет-сообщество размером своего животика на восьмом месяце беременности. Женщина призналась, что не ждет двойню или тройню, хотя многие предполагали, что это именно так.

А вот 33-летняя мать Бриана Веймар из США удивила пользователей сети необычным подходом к приему гостей. Женщина не стесняется брать деньги с родителей детей, которые переступают порог ее дома, за потребленную еду, гигиенические средства и даже электроэнергию.