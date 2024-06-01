"Декорация к фильму ужасов": в США обнаружен дом, заполненный скелетами животных (фото)

На сегодняшний никто не знает, что толком произошло в доме. Исследователи были удивлены своей страшной находкой.

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Городские исследователи из Dark Explores опубликовали страшные кадры заброшенного фермерского дома в Южном Уэльсе, США. Фотографии напоминают сцены из фильма "Техасская резня бензопилой", пишет Daily Star.

Энтузиасты, которые находят покинутые строения, войдя в старый дом обнаружили груды костей и скелетов животных. Останки были найдены во многих помещениях, а на кухне — в холодильнике и даже во фритюрнице. Кроме этого, в маленьких гробах, найденных под кроватью, лежали мумифицированные трупы маленьких собак.

Жуткая обстановке в доме очень напугала исследователей, особенно из поразил висящий на стене пугающий плакат с изображением Иисуса с надписью "Вы никогда не одиноки". Загадочный дом словно застыл во времени: на стене висит календарь за 1990 год, а в шкафах все еще висят одежда прежних хозяев. На пыльных полках стоят старые фотографии, а в переполненном комоде сложены фарфоровые кружки, во дворе ржавеют брошенные автомобили Lada. Среди хаоса можно найти экземпляры газет, в том числе сувенирные выпуски Daily Mirror, посвященные затоплению Титаника и коронации королевы.

По словам местных жителей, когда-то дом был семейной фермой, но после того, как пара фермеров скончалась, они оставили свое имущество близкой родственнице. Ходят слухи, что она якобы издевалась над животными, а через несколько лет покинула это место.

"Это наши самые шокирующие и безумные исследования номер один на сегодняшний день, это было похоже на вход в дом ужасов с запахом смерти", — прокомментировали исследователи свою жуткую находку.

Пост собрал массу комментариев: "Это похоже на декорации фильма ужасов! Какая странная и безумная находка", "Одна из книг — "Джеймс Хэрриот". Заставляет меня задуматься, не сошел ли хозяин с ума?", "Никогда толком не знаешь своих соседей или друзей. У всех нас есть скрытые причуды", "Не хватает только парня с бензопилой".

Напомним, 1 июня Фокус писал о том, что женщина нашла за ковром на стене дверь в скрытую часть дома. Хозяева даже не подозревали о существовании тайного помещения в подвале.