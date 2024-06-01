"Декорація до фільму жахів": у США виявлено будинок, заповнений скелетами тварин (фото)

На сьогоднішній день ніхто не знає, що толком сталося в будинку. Дослідники були здивовані своєю страшною знахідкою.

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Міські дослідники з Dark Explores опублікували страшні кадри покинутого фермерського будинку в Південному Уельсі, США. Фотографії нагадують сцени з фільму "Техаська різанина бензопилою", пише Daily Star.

Ентузіасти, які знаходять покинуті будівлі, увійшовши до старого будинку, виявили купи кісток і скелетів тварин. Останки були знайдені в багатьох приміщеннях, а на кухні — в холодильнику і навіть у фритюрниці. Крім цього, в маленьких трунах, знайдених під ліжком, лежали муміфіковані трупи маленьких собак.

Моторошна обстановка в будинку дуже налякала дослідників, особливо вразив плакат із зображенням Ісуса, який висить на стіні, і напис на ньому — "Ви ніколи не самотні". Загадковий будинок немов застиг у часі: на стіні висить календар за 1990 рік, а в шафах все ще висить одяг колишніх господарів. На запорошених полицях стоять старі фотографії, а в переповненому комоді складені порцелянові кухлі, у дворі іржавіють покинуті автомобілі Lada. Серед хаосу можна знайти екземпляри газет, зокрема сувенірні випуски Daily Mirror, присвячені затопленню Титаніка і коронації королеви.

За словами місцевих жителів, колись будинок був сімейною фермою, але після того, як пара фермерів померла, вони залишили своє майно близькій родичці. Ходять чутки, що вона нібито знущалася над тваринами, а за кілька років покинула це місце.

"Це наші найшокуючі та найбожевільніші дослідження номер один на сьогоднішній день, це було схоже на вхід до будинку жахів із запахом смерті", — прокоментували дослідники свою моторошну знахідку.

Пост зібрав масу коментарів: "Це схоже на декорації фільму жахів! Яка дивна і божевільна знахідка", "Одна з книг — "Джеймс Герріот". Змушує мене замислитися, чи не збожеволів господар?", "Ніколи до пуття не знаєш своїх сусідів або друзів. У всіх нас є приховані примхи", "Не вистачає тільки хлопця з бензопилою".

Нагадаємо, 1 червня Фокусписав про те, що жінка знайшла за килимом на стіні двері в приховану частину будинку. Господарі навіть не підозрювали про існування таємного приміщення в підвалі.